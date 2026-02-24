Ваня Дмитренко — о том, что происходит между ним и Анной Пересильд: "У нас нет ни контракта, ничего"

Главная зумерская пара российского шоу-бизнеса, Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд, до сих пор не может отделаться от подозрений в пиар-романе. Слухи о надуманности их отношений циркулируют в медиа с момента появления их вместе на публике, подогревая интерес к этой молодой и яркой паре. Что же связывает Ваню и Аню на самом деле?

Слово Вани Дмитриенко

Ваня Дмитриенко решил встать на защиту своей "чистой и неподдельной любви" с Аней Пересильд. Музыкант прокомментировал недавние кадры, облетевшие Сети. На них на был запечатлен его поцелуй со звездой сериала "Слово пацана".

В эксклюзивном интервью шоу "Вписка" Ваня Дмитриенко развеял все сомнения, подробно рассказав о моменте, запечатленном на фото.

"Это был день рождения, вокруг были только наши ребята. Это была уже ночь, мало людей, — начал певец, объясняя обстановку. — Как я понимаю, это данное издательство, пресса, оно увидело, где празднуется день рождения. Они поехали и сели тайком. В какой-то момент я уже понимал, что нас сфоткают. Это замкнутый круг, люди как думают, так и думают. Но у нас нет ни контракта, ничего. У нас есть чистые, человеческие, классные отношения".

Таким образом, артист подчеркнул, что их отношения — это не тщательно спланированная маркетинговая кампания, а искренние чувства. Он настаивает на том, что между ними нет никаких договоренностей или контрактов, направленных на создание ложного имиджа.

Дмитриенко рассказал об отношениях с родителями Пересильд

Чтобы окончательно убедить скептиков в серьезности своих намерений, Ваня также поделился информацией о своих прекрасных отношениях с родителями Ани. Он упомянул, что прекрасно ладит с "Юлей" и "Лешей". Впрочем, певец тут же уточнил, что под "Лешей" он имеет в виду не просто близкого человека, а "очень уважаемого режиссера Алексея Ефимовича Учителя", что еще больше подчеркивает серьезность и глубину его связи с семьей Пересильд.

Эти откровения Вани Дмитриенко, безусловно, должны положить конец домыслам о пиар-романе. Поклонники пары теперь имеют возможность увидеть их отношения именно такими, какими они их описывают — искренними, человеческими и, без сомнения, классными.

Звезда по имени Ваня Дмитриенко

Ване Дмитриенко 25 октября 2025 года исполнилось двадцать лет. Сейчас он один из самых успешных молодых исполнителей и авторов песен в нашей стране. В ноябре Ваня дал два стадионных концерта.

Песня Вани Дмитриенко, которую он исполнил в дуэте с Анной Пересильд "Силуэт", стала главным хитом осени этого года. Не так давно Ваня и Аня объявили себя парой.

Мама Ани, актриса Юлия Пересильд не видит ничего предосудительного в столь ранних отношениях своей дочери. Ранее она уже заявляла, что не собирается лезть в эту историю.

А вы верите в роман Вани Дмитриенко и Анны Пересильд? Ответьте в комментариях.