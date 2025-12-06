Папа Вани Дмитриенко, ушедший из семьи 10 лет назад: "Все, что он сейчас имеет, — это самостоятельный труд"

Папа Вани Дмитриенко сделал признание о сыне. Виктор Дмитриенко десять лет назад ушел из семьи. Мужчина сейчас счастлив во втором браке, но о своем наследнике не забывает, потому что он — главный повод для его гордости.

Что сказал отец Дмитриенко о нем

Ваня Дмитриенко родом из Красноярска. После развода родителей, Ваня вместе с мамой переехал в Москву. Папа остался в Красноярске с новой семьей. Мужчина сейчас водит в театральную студию, где занимался его старший сын, своих детей от второго брака.

Ваней он очень гордится. Своего сына Виктор считает трудягой. И признается, что тот был очень самостоятельным уже с трех лет.

"Я очень счастлив, что я его папа, у него замечательная мама и все очень хорошо сложилось", — сказал папа Вани Дмитриенко.

Ваня и его папа поддерживают общение. Мужчина называет сына 'кровиночкой'. О Ване его отец отзывается, как о человеке с очень большим сердцем. По словам Виктора, его сын всегда хотел быть лучшим во всем.

"Все, что он сейчас имеет, — это самостоятельный труд, но с поддержкой. Иногда он не понимает, не осознает, что можно где-то быть вторым. Это значит, не его, а он идет туда, где он первый", — добавил отец Дмитриенко.

Успехи Вани Дмитриенко

Ване Дмитриенко 25 октября исполнилось двадцать лет. Сейчас он один из самых успешных молодых исполнителей и авторов песен в нашей стране. В ноябре Ваня дал два стадионных концерта.

Песня Вани Дмитриенко, которую он исполнил в дуэте с Анной Пересильд, 'Силуэт', стала главным хитом осени этого года. Не так давно Ваня и Аня объявили себя парой.

Мама Ани, актриса Юлия Пересильд не видит ничего предосудительного в столь ранних отношениях своей дочери. Она заявила, что не собирается лезть в эту историю.

По материалам NGS24.RU

А вам нравятся песни Вани Дмитриенко? Ответьте в комментариях.