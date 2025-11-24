Юлия Пересильд потрясена хейтом дочери: "Я чиста, Аня чиста"

Актриса Юлия Пересильд встала на защиту дочери Анны. Начинающую актрису хейтят в Сети. Юлия Пересильд заявила, что ее дочь еще совсем ребенок и ничего плохого не делает.

Что Пересильд сказала о дочери

Юлия Пересильд потрясена тем, что хейтеры пишут в адрес ее дочери. Звездная мама считает, что обязана защитить наследницу от нападок. Юлия не понимает, откуда в людях столько злости и 'дурной' энергии.

"Хочется защитить дочку от злых людей, которые пишут гадости, ведь она еще ребенок. Что я думаю в этот момент? Я чиста, Аня чиста, она ничего плохого не делает", — сказала Юлия Пересильд.

Актриса пожелала, чтобы 'дурная' энергия, которую в сторону Анны отправляют хейтеры, хлынула на них. Больше, по словам Пересильд, сделать с недоброжелателями ничего невозможно.

Где снималась дочь Пересильд

16-летняя дочь Юлии Пересильд от режиссера Алексея Учителя Анна снялась уже в шести фильмах. Наиболее заметная ее работа — роль Айгуль в сериале 'Слово пацана. Кровь на асфальте'. Алексей Учитель был против участия дочери в этой картине из-за сложных сцен.

Но позже Учитель согласился. Режиссер понял, что может потерять дочь. И решил не настаивать на своем и не быть столь категоричным.

А не так давно в российский прокат вышел фильм 'Алиса в Стране чудес', в нем Анна Пересильд сыграла главную роль. А еще в дуэте с Ваней Дмитриенко она исполнила песню 'Силуэт'.

По материалам Voice

