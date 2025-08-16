"Уж простите": Роман Попов на фоне рака мозга сделал новое заявление — сколько денег ему собрали поклонники?
Роман Попов. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Роман Попов попросил прощения у поклонников из-за сбора средств на лечение от рака мозга
В Сети активно идет сбор на лечение Роману Попову, звезде сериала 'Полицейский с Рублевки'. 40-летний актер болен раком мозга и вынуждена просить помощи. Но за что он извинился перед поклонниками?
Роман Попов и его извинения
В телеграм-канале Романа Попова сейчас активно обсуждается сбор средств на его лечение. Кто-то переводит деньги молча. Кто-то интересуется самочувствием Романа и желает ему скорейшего выздоровления.
Один из подписчиков спросил Попова, что же делать тем, у кого нет такой армии поклонников. Где им брать деньги на лечение. Роман Попов, до этого хранивший молчание, ответил.
"К моему огромному сожалению, это риторический вопрос. Уж простите, что оказался в такой ситуации и прошу помощи", — написал в комментариях к своему посту в телеграм-канале Роман Попов.
Сколько уже собрано денег?
Роман Попов чуть меньше недели назад объявил о сборе средств на лечение от рака мозга. В телеграм-канале он опубликовал номера счетов в разных банках, куда можно перечислять деньги. Какая сумма собрана к этому дню, Попов пока не сообщил.
Некоторые подписчики, перечисляя средства, сами озвучивают суммы переводов. Кто-то пишет, что передал Роману Попову тысячу рублей. Кто-то указывает сумму в 200 тысяч.
Роман Попов сейчас выглядит так. Фото: телеграм-канал Романа Попова
Рак вернулся
Злокачественная опухоль мозга у Романа Попова была обнаружена в 2018-м году. Тогда деньгами на лечение ему помогли коллеги-артисты из Comedy Club. У Попова была зафиксирована ремиссия. Он признавался, что счастлив.
Но в этом году опухоль вновь дала о себе знать. Сейчас Роман Попов в тяжелом состоянии. Он плохо видит, у него нарушена координация движений. Актер не может самостоятельно передвигаться и принимать пищу.
Ухаживает за Романом его жена Юлия. Вместе они с 2007 года. У пары трое детей: сын Федя, и дочери Лиза и Марта.
