Роман Попов из сериала "Полицейский с Рублевки" частично ослеп

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов столкнулся с серьезным испытанием. Он частично потерял зрение. Актер ослеп на один глаз. Впереди у него курс химиотерапии после рецидива рака мозга. Настроен Попов положительно. Он готов лечиться. И верит, что сможет побороть недуг.

"Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0%, а левый — 300%. Впереди химия. Поборемся! До химиотерапии я точно снимаюсь. Надеюсь, что зритель ничего не заметит", - приводит Starhit слова Попова.

Еще в начале лета у Романа случился приступ с судорогами. Тогда актер отрицал, что рак вернулся спустя семь лет. Попов не хочет отказываться и от съемок. Правда, свои планы ему все же пришлось скорректировать. К примеру, звезда сериала "Полицейский с Рублевки" отказался ехать на детский фестиваль в Артек.

Попов женат на девушке по имени Юлия. С ней он познакомился еще в школе. У актера трое детей. Возлюбленная подарила ему сына Федора и дочерей — Елизавету и Марту.