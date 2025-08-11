"То же самое у Жанны было, пропало зрение": отец Фриске поддержал Романа Попова на фоне рецидива рака мозга

Как лечили Жанну

Владимир Фриске упомянул и о том, как лечили от рака его дочь Жанну. Певица и ее близкие потеряли много времени на поиски хороших врачей. Когда нашли профессионалов, было уже слишком поздно.

"Если начнут, как мы — то туда, то сюда, все направления... В конечном итоге, нашлись люди, но уже было поздно. Жанна уже была в ремиссии, танцевала, везде ходила. А потом резко, в течение месяца, все…" — поделился Владимир Борисович.

Он заметил, что ситуация с Романом Поповым схожа с той, в которой в свое время оказалась Жанна. Актер сейчас из-за болезни начал терять зрение. Жанна Фриске тоже ослепла из-за болезни.

"То же самое у Жанны было. Пропало зрение. Видимо, на ту же точку давит", — предположил Владимир Борисович в беседе с Teleprogramma.org.

Жанны Фриске не стало в июне 2015 года. Певице было всего сорок лет. У звезды остался двухлетний сын Платон, сейчас мальчику 12 лет.

Что происходит с Романом Поповым

Известный зрителям по сериалу 'Полицейский с Рублевки' 40-летний Роман Попов записал видеообращение в телеграм-канале. В нем он просит о материальной помощи. Актер признался, что самому ему не справиться с затратами на лечение.

В июне у него случился рецидив рака мозга. Роман Попов почти не видит. Он не может самостоятельно передвигаться и принимать пищу без посторонней помощи.

Роман сказал, что очень хочет жить и работать. Рядом с ним находится жена Юлия и трое детей. Пара вместе с 2007 года.

Рак мозга у Романа Попова был обнаружен в 2018 году. После лечения наступила ремиссиия. Она продолжалась шесть лет, а сейчас актеру предстоит вновь вступить в борьбу за жизнь.