"То же самое у Жанны было, пропало зрение": отец Фриске поддержал Романа Попова на фоне рецидива рака мозга

Владимир Фриске в беседе с Teleprogramma.org выразил сочувствие 40-летнему Роману Попову. У известного актера случился рецидив рака мозга. Отец ныне покойной певицы Жанны Фриске отметил, что ситуация похожа на ту, которая произошла с его дочкой.
Совет отца
Владимир Борисович посоветовал Роману Попову срочно обратиться к специалистам. Он дал понять, что нельзя терять драгоценное время. Действовать нужно незамедлительно.
"В первую очередь надо обратиться к профессионалам. Не просто так, к кому попало. Надо именно к тем людям, которые проходили этот путь. Я знаю, что с этим удачно борются в Германии. И вроде бы в Китае", — сказал Владимир Фриске в беседе с Teleprogramma.org.
Владимир Фриске добавил, что важно придерживаться одной линии в лечении. И не бегать от одного врача к другому. Это важно для успеха в борьбе.
"Бороться и ни на что не обращать внимание. Найти специалистов и не бросаться во все тяжкие. Найти одно направление, одних людей. Взвесить все за и против", — отметил Владимир Фриске.
Владимир Фриске на могиле дочери Жанны Фриске. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Как лечили Жанну
Владимир Фриске упомянул и о том, как лечили от рака его дочь Жанну. Певица и ее близкие потеряли много времени на поиски хороших врачей. Когда нашли профессионалов, было уже слишком поздно.
"Если начнут, как мы — то туда, то сюда, все направления... В конечном итоге, нашлись люди, но уже было поздно. Жанна уже была в ремиссии, танцевала, везде ходила. А потом резко, в течение месяца, все…" — поделился Владимир Борисович.
Он заметил, что ситуация с Романом Поповым схожа с той, в которой в свое время оказалась Жанна. Актер сейчас из-за болезни начал терять зрение. Жанна Фриске тоже ослепла из-за болезни.
"То же самое у Жанны было. Пропало зрение. Видимо, на ту же точку давит", — предположил Владимир Борисович в беседе с Teleprogramma.org.
Жанны Фриске не стало в июне 2015 года. Певице было всего сорок лет. У звезды остался двухлетний сын Платон, сейчас мальчику 12 лет.
Что происходит с Романом Поповым
Известный зрителям по сериалу 'Полицейский с Рублевки' 40-летний Роман Попов записал видеообращение в телеграм-канале. В нем он просит о материальной помощи. Актер признался, что самому ему не справиться с затратами на лечение.
В июне у него случился рецидив рака мозга. Роман Попов почти не видит. Он не может самостоятельно передвигаться и принимать пищу без посторонней помощи.
Роман сказал, что очень хочет жить и работать. Рядом с ним находится жена Юлия и трое детей. Пара вместе с 2007 года.
Рак мозга у Романа Попова был обнаружен в 2018 году. После лечения наступила ремиссиия. Она продолжалась шесть лет, а сейчас актеру предстоит вновь вступить в борьбу за жизнь.
