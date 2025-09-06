Ушедший к Дибровой Товстик готов взять полную ответственность за своих будущих детей

Роман Товстик готов к отцовству с Полиной Дибровой. Миллиардер дал понять, что не против обзавестись еще как минимум двумя детьми. И родить их, видимо, должна бывшая жена шоумена Дмитрия Диброва.

Ведь именно с ней бизнесмен собирается жить под одной крышей. Ранее Полина подтвердила, что она сошлась с Товстиком. И якобы это произошло, когда тот подал на развод с женой Еленой. От нее у миллиардера есть шестеро детей, младшему из которых только годик.

Товстик хочет детей от Дибровой

Бизнесмен уверен, что станет прекрасным отцом для будущих детей. У самой Полины есть трое сыновей от Диброва. Они живут то у мамы, то у отца. Модель сняла дом поближе к особняку бывшего мужа на Рублевке.

"Если честно, я не боюсь будущего. Если судьба даст мне еще детей — я возьму полную ответственность и за них тоже. Мое слово всегда было важнее бумажки с печатью. Я хочу, чтобы и дальше все строилось на этом фундаменте", - заверил Товстик.

Дети Товстика от Елены живут с Дибровой

В окружении миллиардера говорили о том, что Роман поселил Полину в коттедже вместе с двумя старшими детьми. Поклонники спрашивали Диброву о том, собирается ли она воспитывать чужих наследников. На что бывшая жена телеведущего заявила, что у нее нет планов заменять маму детям Товстика. При этом Полина еще никак не отреагировала на желание миллиардера завести общих наследников.

Дибров все еще переживает из-за развода с женой. И говорит, что эта тема остается для него болезненной. Также шоумен заверил, что не намерен "жениться на кухарках", в отношениях ему нужна мудрая женщина, которая знает себе цену.