Дибров согласен на новый брак только по любви: "Кто любит на кухарках жениться?"

Дмитрий Дибров после объявления о разводе с 36-летней женой Полиной поразмышлял о новом браке. Телеведущий заверил, что согласится на это только при одном условии — по большой любви. И никак иначе. Так, шоумен дал понять, что с Полиной его связывали крепкие узы. И к ней он испытывал настоящее чувство.

Дибров рассказал о хозяйке в своем доме

Дмитрий заверил, что всю работу по дому для него сделают специально обученные люди, которым он платит деньги. Жена нужна ему для другого: она его тыл, поддержка, хозяйка его жизни. Но никак не повариха и не домработница.

"У меня есть прислуга, коллектив, у меня шофер возит детей в школу и из школы. Какая хозяйка нужна в доме? Чтобы ты ее любил. Тогда она тебе будет важнее, чем кто-либо. Упаси тебя господь засунуть ее на кухню. Может, кто любит на кухарках жениться? Может, он и сам хороший сапожник. Она не только дома должна быть хозяйкой, но и хозяйкой твоей жизни", — приводит Telegram-канал Starhit слова Диброва

Дибров готов жениться по любви

При этом шоумен ответил и на вопрос о возможной женитьбе после развода с Полиной: "Тут как Бог управит".

"Если бы меня просили, что такое любовь? Я бы ответил, что любовь, это когда кто-то важнее для тебя, чем ты сам. Этот пятый элемент дается тебе как поддержка, когда ты полезен в жизни", — заверил шоумен, дав понять, что сам согласиться на новый брак только по любви.

Кстати, супруги вместе появились на школьной линейке. Развод Дибровых проходит мирно, они договорились вместе воспитывать детей. В окружении шоумена заверили, что он никогда не позволяет себе грубых высказываний в адрес Полины. О ней он отзывается только с теплотой.