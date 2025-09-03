Дибров заговорил о разводе с Полиной: "Не надо залезать туда, где человеку больно"

Дмитрий Дибров редко показывает свои эмоции на публике. Так, шоумен дал понять, что допускает мысль о новом браке, но согласиться он на эту авантюру только при одном условии. Если встретит любовь. Жениться при других обстоятельствах телеведущий не видит смысла.

Дома у него полная чаша — есть целый штат прислуги, садовник, охрана, личный водитель. Так что Дмитрий едва ли остался один в огромном особняке на Рублевке за 750 млн рублей. Все бытовые вопросы он переложил на помощников. А от своей женщины шоумен ждет любви. Ему не нужна жена-кухарка или прачка. С этим прекрасно справляется специально нанятая прислуга.

Дибров переживает из-за развода

Шоумен благодарен тем, кто не задает ему бестактных вопросов о разводе. Он и так переживает не самый простой период из-за расставания с 36-летней Полиной.

"Как Господь управит. Брак — это самое счастливое, что есть на свете. Любовь — это когда кто-нибудь для тебя важнее, чем ты сам... Вы, коллеги, никто не задал бестактного вопроса. Вы понимаете, что не надо залезать туда, где человеку больно", — приводит Telegram- канал "Звездач" слова Диброва.

Дибров на стороне Полины

Сестры Король, с которыми шоумен готовит новый музыкальный проект заявили, что Дмитрий не сказал ни одного ругательства в адрес жены. Он с понимаем отнесся к желанию Полины развестись с ним. Говорят, что та уже съехалась с Романом Товстиком.

Миллиардер снял коттедж по соседству с телеведущим. Чтобы дети Полины могли бывать у мамы и видеться с отцом. Кроме того, Дибров вместе с женой пришел на школьную линейку к сыновьям. Похоже, что им удалось урегулировать все вопросы по алиментам и воспитанию детей.