Участники «Города 312» о состоянии Аи после инсульта: «Нога стала работать лучше»

О ее самочувствии рассказали участники коллектива на фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

По словам музыкантов, певица сохраняет бодрый настрой и уже замечает первые положительные сдвиги после очередного курса реабилитации. Однако последствия болезни пока дают о себе знать — левая рука и нога еще не вернулись в норму.

Нынешняя вокалистка группы Диана Макарова поделилась, что недавно общалась с Аей.

«Она только вернулась из клиники и сказала, что после последней реабилитации нога стала работать лучше. Она занималась с докторами и она очень бодрая после именно этого похода», — рассказала она.

Коллеги также признались, что Назаренко мечтает снова выйти на большую сцену и верит, что однажды сможет вновь выступать перед зрителями.

Светлана Назаренко (Ая) родилась в 1973 году в Усть-Каменогорске. Стала известна как солистка группы «Город 312», которую создала вместе с мужем Леонидом Прилуцким и друзьями. Коллектив появился в 1999 году, а популярность пришла в нулевых благодаря песням «Останусь», «Вне зоны доступа» и саундтрекам к фильмам («Бумер», «9 рота»).

В 2014 году Ая покинула группу, сосредоточившись на семье, но сохранила теплые отношения с бывшими коллегами и всегда была открыта к творчеству, если позволяло здоровье.

Позже она уехала в США и занялась сольной карьерой, однако в 2022 году у нее случился инсульт, после которого она долго восстанавливалась. В 2023 году появилась информация, что ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, но Ая активно борется за жизнь.

Иногда она выходила на связь с поклонниками через соцсети и благодарила за поддержку. Несмотря на сложности, артистка не теряет надежды вернуться на сцену.