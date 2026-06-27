«Другая закрылась бы дома»: Дзюник восхитился певицей Аей, которая вышла на сцену после инсульта

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org тепло и искренне высказался о певице Ае, солистке группы «Город 312», подчеркнув не только ее профессиональные качества, но и невероятную внутреннюю силу.
Дзюник признался, что хорошо знает артистку и испытывает к ней искреннее восхищение.
«Аю я знаю очень хорошо. Я восхищаюсь этой женщиной, восторгаюсь ею», — отметил продюсер.
Он также выразил глубокое уважение к Игорю Матвиенко, высоко оценив его слова в адрес певицы. По мнению Дзюника, Матвиенко — человек редкой искренности.
«Я склоняю голову перед Игорем Матвиенко за такие потрясающие слова, сказанные в ее адрес. Игорь настоящий, самый честный человек», — признался Дзюник.
Особое внимание продюсер уделил стойкости и трудолюбию Аи. Он подчеркнул, что далеко не каждый смог бы сохранять такую целеустремленность в непростых обстоятельствах. После тяжелой болезни Ая нашла в себе силу предстать перед публикой и запеть.
«Такие люди, как Ая, очень работоспособные. Другая бы закрылась дома, сидела бы в инвалидном кресле. А Ая продолжает петь, продолжает работать. Она постоянно двигается вперед», — подчеркнул Дзюник.
Продюсер твердо верит в то, что певица сможет преодолеть все трудности и вернуться к привычной творческой жизни.
«Я уверен: Ая восстановится и вернется к своему прежнему состоянию», — заявил он.
В завершение Дзюник адресовал артистке самые теплые пожелания: «Ае от меня самые добрые слова, пожелания любви и терпения. И движения только вперед, чтобы она обязательно поправилась». Его слова прозвучали как искренняя поддержка и признание силы духа певицы.
Леонид Дзюник. Фото: личный архив
Продюсер Игорь Матвиенко ранее подчеркивал, что певица Ая — одна из самых ярких звезд на музыкальной карте постсоветского пространства.
Уже совсем скоро фанаты смогут вновь насладиться знаковыми композициями Аи и коллектива «Город 312»: они прозвучат в выпуске передачи «Достояние Республики» на Первом канале. Эфир запланирован на 28 июня, и зрителям предстоит непростая задача — выбрать среди хитов коллектива самый достойный.
Судьбоносный перелом в жизни Светланы Назаренко случился в 2023 году: артистка столкнулась с тяжелым инсультом. Причиной стали серьезные осложнения, развившиеся после четырех перенесённых эпизодов коронавирусной инфекции. Врачи диагностировали у певицы паралич левой части тела, нарушения речевой функции и координации движений, а также локальные повреждения тканей мозга.
Несмотря на череду суровых испытаний, Ая нашла в себе силы вернуться к публике. После двух с половиной лет напряженной реабилитации она впервые вновь появилась на сцене — на праздничном концерте в честь 30‑летия «Русского Радио» и церемонии вручения премии «Золотой Граммофон». Певица исполнила легендарную песню «Останусь», оставаясь в сидячем положении. Декорации сцены были тщательно проработаны и гармонично перекликались с оформлением зрительного зала. Выступление тронуло зрителей до глубины души — многие не смогли удержать слез.