«Другая закрылась бы дома»: Дзюник восхитился певицей Аей, которая вышла на сцену после инсульта

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org тепло и искренне высказался о певице Ае, солистке группы «Город 312», подчеркнув не только ее профессиональные качества, но и невероятную внутреннюю силу.

Дзюник признался, что хорошо знает артистку и испытывает к ней искреннее восхищение.

«Аю я знаю очень хорошо. Я восхищаюсь этой женщиной, восторгаюсь ею», — отметил продюсер.

Он также выразил глубокое уважение к Игорю Матвиенко, высоко оценив его слова в адрес певицы. По мнению Дзюника, Матвиенко — человек редкой искренности.

«Я склоняю голову перед Игорем Матвиенко за такие потрясающие слова, сказанные в ее адрес. Игорь настоящий, самый честный человек», — признался Дзюник.

Особое внимание продюсер уделил стойкости и трудолюбию Аи. Он подчеркнул, что далеко не каждый смог бы сохранять такую целеустремленность в непростых обстоятельствах. После тяжелой болезни Ая нашла в себе силу предстать перед публикой и запеть.

«Такие люди, как Ая, очень работоспособные. Другая бы закрылась дома, сидела бы в инвалидном кресле. А Ая продолжает петь, продолжает работать. Она постоянно двигается вперед», — подчеркнул Дзюник.

Продюсер твердо верит в то, что певица сможет преодолеть все трудности и вернуться к привычной творческой жизни.

«Я уверен: Ая восстановится и вернется к своему прежнему состоянию», — заявил он.

В завершение Дзюник адресовал артистке самые теплые пожелания: «Ае от меня самые добрые слова, пожелания любви и терпения. И движения только вперед, чтобы она обязательно поправилась». Его слова прозвучали как искренняя поддержка и признание силы духа певицы.