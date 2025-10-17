Как живет солистка "Города 312" Ая: отказалась от трости, выполняет упражнения по совету Александра Розенбаума

17 октября 55-летний юбилей отмечает солистка группа "Город 312" Ая (Светлана Назаренко). Сейчас артистка ведет затворнический образ жизни, ее место заняла молодая певица Диана Макарова. Но Ая в любой момент готова вернуться в родной коллектив. Только бы здоровье не подвело…

На два года артистка полностью исчезла с публичной сцены. В то время как группа продолжала выступления с новой вокалисткой, поклонники строили догадки о судьбе Аи.

Лишь недавно стало известно, что певица перенесла обширный инсульт, едва не ставший для нее фатальным.

Как коронавирус повлиял на здоровье Аи

Свою историю Ая рассказала в программе Андрея Малахова. Посетив певицу, ведущий с удивлением узнал, что уже два года она ведет затворнический образ жизни, восстанавливаясь после тяжелого удара. Выяснилось, что перед инсультом артистка четырежды перенесла коронавирусную инфекцию. Как итог — 25% поражения легких, утрата обоняния и глубокое истощение организма.

Певица рассказала, что болезнь влияла на кровь, сосуды и суставы. Несмотря на ухудшение здоровья, Ая продолжала выступать до тех пор, пока из носа не пошла кровь. Однако даже в таком состоянии артистка нашла в себе силы отыграть концерт до конца.

"Мы вернулись домой, смотрим сериал, как вдруг я стала повторять одну и ту же фразу. Муж говорит: "Все нормально? Ты будто не слышишь меня, повторяешь, словно пьяная". Я выпила таблетку, уснула, а проснулась из-за ужасной рвоты", — рассказала Ая.

Супруг артистки вызвал скорую, врачи диагностировали инсульт и в критическом состоянии поместили ее в реанимацию.

Медики несколько суток боролись за жизнь Светланы, перенесшей обширный инсульт. Последствия оказались тяжелыми: паралич левой стороны тела, нарушения речевых и двигательных функций.