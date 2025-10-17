Как живет солистка "Города 312" Ая: отказалась от трости, выполняет упражнения по совету Александра Розенбаума

17 октября 55-летний юбилей отмечает солистка группа "Город 312" Ая (Светлана Назаренко). Сейчас артистка ведет затворнический образ жизни, ее место заняла молодая певица Диана Макарова. Но Ая в любой момент готова вернуться в родной коллектив. Только бы здоровье не подвело…
На два года артистка полностью исчезла с публичной сцены. В то время как группа продолжала выступления с новой вокалисткой, поклонники строили догадки о судьбе Аи.
Лишь недавно стало известно, что певица перенесла обширный инсульт, едва не ставший для нее фатальным.
Как коронавирус повлиял на здоровье Аи
Свою историю Ая рассказала в программе Андрея Малахова. Посетив певицу, ведущий с удивлением узнал, что уже два года она ведет затворнический образ жизни, восстанавливаясь после тяжелого удара. Выяснилось, что перед инсультом артистка четырежды перенесла коронавирусную инфекцию. Как итог — 25% поражения легких, утрата обоняния и глубокое истощение организма.
Певица рассказала, что болезнь влияла на кровь, сосуды и суставы. Несмотря на ухудшение здоровья, Ая продолжала выступать до тех пор, пока из носа не пошла кровь. Однако даже в таком состоянии артистка нашла в себе силы отыграть концерт до конца.
"Мы вернулись домой, смотрим сериал, как вдруг я стала повторять одну и ту же фразу. Муж говорит: "Все нормально? Ты будто не слышишь меня, повторяешь, словно пьяная". Я выпила таблетку, уснула, а проснулась из-за ужасной рвоты", — рассказала Ая.
Супруг артистки вызвал скорую, врачи диагностировали инсульт и в критическом состоянии поместили ее в реанимацию.
Медики несколько суток боролись за жизнь Светланы, перенесшей обширный инсульт. Последствия оказались тяжелыми: паралич левой стороны тела, нарушения речевых и двигательных функций.
Ая. Фото: кадр из программы "Малахов"
"Рекомендую всем провести УЗИ глубоких вен для исключения тромбов, — советовала Ая в интервью Андрею Малахову. — В моем случае сгусток перекрыл мозговую артерию, что привело к отмиранию участка мозга".
Левая рука артистки до сих пор сохраняет неподвижность.
Как Ае помогают коллеги по группе "Город 312"
Участники "Города 312" с начала болезни оказали Светлане поддержку. В коллективе действует негласный принцип взаимопомощи. Однако для того, чтобы группа продолжала работать, ее участники пригласили новую вокалистку Диану Макарову. К счастью, она пришлась Ае по душе.
Меж тем Светлана Назаренко продолжает восстанавливаться и уже многое прошла на пути к выздоровлению.
Процесс реабилитации занял немало времени и потребовал огромных усилий со стороны артистки. Первое время исполнительница даже не могла самостоятельно ходить, но усердная работа со специалистами и собственная целеустремленность принесли результаты. Весной она впервые выписалась из больницы — с тростью, но уже на своих ногах.
По словам артистки, инсульт случился в конце февраля, а 5 мая она уже смогла сама покинуть клинику. Впоследствии трость стала не нужна. Ая даже оставила ее в медучреждении, чтобы она помогла кому-то другому.
Певица признается, что была на грани жизни и смерти. Врачи удивлялись скорости ее восстановления, отмечая, что последствия могли быть гораздо серьезнее. Ее случай они назвали чудом.
Ая уверена, что ее спасение — это заслуга молитв друзей и защиты родителей, которых, увы, уже нет в живых.
Ая. Фото: соцсети
Как Ае помогают Лолита, Максим Аверин и Александр Розенбаум
Коллеги по цеху также продолжают поддерживать певицу. Так, она делилась переживаниями с Максимом Авериным и Лолитой, которая подарила ей удобную обувь. Пока Ая, чтобы снизить нагрузку на позвоночник, вынуждена отказаться от каблуков.
А вот Александр Розенбаум регулярно консультирует ее как врач, давая упражнения для восстановления речи.
Солистка "Города 312" верит в возвращение на сцену. Признаком полного выздоровления для нее станет возможность носить каблуки и заниматься спортом, в том числе кататься на скейтборде.
Teleprogramma.org поздравляет Аю с днем рождения и желает ей полного восстановления!