У Дмитрия Диброва обезображено лицо после травмы в ночном клубе

Кажется, что Дмитрий Дибров, недавно получивший травму в клубе Zorka, до сих пор не осознал, что случилось.

Как пишет Телеграм-канал Mash, у ведущего обезображено лицо. Однако, несмотря на этот фактор, он уже просится домой из Боткинской больницы.

Падение Дмитрия Диброва

Напомним, медиаресурс написал, что падение Дмитрия состоялось в тот момент, когда он попытался познакомиться с двумя девушками. Сначала он предложил одной из них поехать к нему на Рублевку и обсудить роман «Братья Карамазовы» Федора Достоевского.

Однако девушка заявила, что пришла в клуб с подругой. Дмитрий согласился взять с собой и приятельницу спутницы.

В какой-то момент одна из девушек исчезла в толпе. Дибров хотел броситься на ее поиски, резко поскользнулся и упал с лестницы.

В итоге его увезли в больницу. У Дмитрия Александровича диагностировано сотрясение головного мозга.

Дмитрий Дибров написал после инцидента молодой красотке

Однако, как пишет Телеграм-канал Mash, несмотря на такое состояние, Дмитрий Дибров уже успел написать любительнице Достоевского сообщение. Он поблагодарил барышню за проведенное время и восхитился ее женской энергетикой.

Интересно, что думает об энергетике этой молодой красотки 43-летняя возлюбленная Дмитрия Диброва, нутрициолог Екатерина Гусева? Поверит ли она в души прекрасные порывы ведущего обсудить с девушкой творчество Федора Михайловича?

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