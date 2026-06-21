Дмитрий Дибров упал с лестницы и разбил голову в ночном клубе

Неприятный инцидент произошел с телеведущим Дмитрием Дибровым во время отдыха в одном из столичных клубов на улице Косыгина.

Что произошло с Дмитрием Дибровым

Как выяснили журналисты, мужчина оступился на лестнице и упал, ударившись головой.

Скорая помощь прибыла оперативно, и после осмотра Диброва госпитализировали. По предварительным данным, у телеведущего перелом носа.

Дибров – частый гость светских мероприятий.

Добавим, что Дмитрий Дибров — частый гость светских мероприятий, он и сам не отрицает, что любит проводить время на вечеринках.

В соцсетях наши «добрые граждане» уже связали инцидент с тем, что ведущий все-таки тяжело переживает развод с женой Полиной. И чтобы заглушить свою боль, он и посещает увеселительные заведения.

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