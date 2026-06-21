Дмитрий Дибров упал с лестницы, когда пытался соблазнить молодых красоток

Дмитрий Дибров упал с лестницы, когда пытался соблазнить двух молодых красоток. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Как пишет издание, Дмитрий Александрович приглашал девушек к себе домой.

Но одну из красавиц потерял в толпе. Принялся ее искать, оступился и упал с лестницы. Дальнейшее вы знаете.

Как Дмитрий Дибров призвал на помощь в соблазнении Достоевского

Как пишет Телеграм-канал Mash, сначала Дмитрий Дибров пытался очаровать одну девушку. Он выбрал довольно культурный способ соблазнения – предлагал ей проехать к нему на Рублевку и там поговорить о романе «Братья Карамазовы» Федора Достоевского.

Однако ночная фея ответила ведущему, что она не одна, а с подругой. Тогда Дмитрий Дибров бонусом пригласил к себе и подружку. Обе согласились на предложение, от которого нельзя было отказаться, и направились к выходу.

По информации Телеграм-канала Mash, в этот момент телеведущий закричал: «Где ребенок?», подразумевая вторую девушку, резко развернулся, поскользнулся и упал.

Что случилось поле падения Дмитрия Диброва

Тогда же появилась охрана и вызвала скорую помощь. А девушка, Достоевским увлеченная, в это время держала вещи Дмитрия Диброва. После этого она подошла к его секьюрити, отдала вещи и уехала домой.

Дмитрия госпитализировали в Боткинскую больницу. Он получил сотрясение головного мозга.

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