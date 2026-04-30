Тюльпанова намекнула на измены Плющенко: «Мы дружим семьями»

Общественность продолжает обсуждать нашумевшее интервью старшего сына Евгения Плющенко Егора Ермака. В этом разговоре Егор заявил, что фигурист не хочет с ним общаться, что он солгал, сказав, что его мать препятствовала их общению.

Кроме того, парень посетовал на то, что отец не помогал ему материально, что он донашивал вещи за семьей Плющенко-Рудковских и что не пригласит Гном Гномыча на свою свадьбу. В общем, много что сказал.

Кстати, сам Евгений Плющенко ответил сыну на его обращение в соцсетях.

Немало людей осудили парня за такие высказывания. Однако за него вступилась бывшая супруга футболиста Александра Кержакова, блогер Милана Тюльпанова. Она сообщила, что хорошо осведомлена о ситуации, поскольку на протяжении многих лет дружит с матерью Егора — Марией Ермак.

Милана Тюльпанова об экс-жене Плющенко: «Маша знала, каково быь преданной своим партнером»

По словам Тюльпановой, их общение длится уже более десяти лет. Она отметила, что Мария стала для нее опорой после развода. И это было совсем неслучайно.

Милана намекнула, что Евгений Плющенко не стремился хранить верность бывшей жене.

«Мы дружим семьями больше десяти лет. Наши дети много времени провели вместе. Маша была мне большой поддержкой после развода (и не только по причине эмпатии и человечности), но и потому, что знала, каково быть преданной своим партнером. Каково, не успев выйти из роддома, узнать об изменах мужа», - написала Милана в соцсетях.

Почему, по мнению Миланы Тюльпановой, Евгений Плющенко пошел на такой шаг

Тюльпанова подчеркнула, что интервью Егора не было попыткой привлечь к себе внимание, а являлось шагом, продиктованным стремлением защитить своих близких.

Она написала, что единственной мотивацией Егора было отстоять честь своей семьи и своей матери, и он сделал то, что не смог сделать его отец.

