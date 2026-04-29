Плющенко ответил старшему сыну: «Я не буду разбираться на камеры»

Недавно в интервью на YouTube-канале «Как есть» 19-летний старший сын Евгения Плющенко Егор Ермак заявил, что предпочитает называть фигуриста просто «Женя», а не «папа», поскольку настоящим отцом считает своего отчима.

Он признался, что Евгений никогда не поддерживал его материально. И что ему присылали вещи, которые ранее носили в семье Плющенко и Рудковской.

Также старший сын фигуриста от Марии Ермак сообщил, что не желает видеть отца и его младшего сына Гном Гномыча на своей свадьбе.

И вот сыну ответил сам Евгений Плющенко.

«Егор, готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и беседе и помочь. Но не разбираться с тобой на камеры и в публичном пространстве. Я тебя люблю и жду всегда», - написал Евгений Плющенко в соцсетях.

