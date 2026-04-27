Гном Гномыч ответил сводному брату Егору: «Тебе нужны были только деньги»

Александр, который, как и его отец, занимается фигурным катанием, заявил, что Егор искажает факты в своих интервью.

«Ты говоришь, что папа тебя не приглашает, не зовет?», - удивляется он.

По словам подростка, они с отцом неоднократно приглашали Егора на ледовые шоу и банкеты, но тот всегда отказывался.

«Моя мама по твоей просьбе подарила телефон и компьютер последней модели. Почему ты это не рассказал?», — удивился фигурист.

Александр также опроверг заявления брата о том, что отец плохо о нем отзывается. «Папа никогда плохо не отзывался о тебе и твоей семье», — заявил он.

Особенно юного Плющенко возмутило, что Егор обвиняет отца в невнимании, но при этом сам не стремится к самостоятельности.

«Мы с братом сами зарабатываем с четырех лет, катаемся в шоу, знаем цену деньгам. А мои старшие братья Коля и Андрей Батурины выучились, они магистры и сами зарабатывают, никогда не клянчат», — рассказал Александр.

По его словам, Егор, напротив, постоянно просит у отца деньги.

«А ты звонил папе, потому что тебе деньги нужны постоянно. Деньги, деньги, деньги... Поэтому папа тебе уже не отвечал», — добавил он.

Александр также вспомнил случай, когда Егор приехал на его тренировку. Оказалось, что у брата были совсем другие намерения.

«Ты приехал не для того, чтобы меня поддержать, а чтобы покататься на мотоциклах», — отметил спортсмен.

По его словам, Егор попросил у отца разрешение покататься на коллекционных мотоциклах, но получил отказ.

В конце своего эмоционального выступления Александр сделал резкое заявление.

«Я тебя больше не считаю своим братом», — резюмировал звездный наследник.

Он также подчеркнул, что Егор не заслуживает носить их общую фамилию.

«Ты не заслуживаешь эту фамилию», — заявил Плющенко-младший.

Напомним, ранее 19-летний Егор Ермак, сын Евгения Плющенко от первого брака с Марией Ермак, дал откровенное интервью YouTube-каналу «Как есть». В нем он рассказал, что почти не общается со знаменитым отцом, чувствует себя брошенным и обижен на недостаток внимания.

После развода родителей в 2008 году Егор остался жить с матерью и носит ее фамилию. Сам Плющенко редко говорит о старшем сыне и не публикует их совместные фото.