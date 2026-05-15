«Невозможно в терминальной стадии вытворять то, что вытворяет Лерчек»: Кушанашвили резко высказался о блогерше

Журналист Отар Кушанашвили, который болен раком, обрушился с гневной речью в адрес блогерши Лерчек. Кушанашвили заявил, что не верит в то, что Чекалина тяжело больна. Используя нецензурные выражения, Отар дал понять, что во время борьбы с онкологическим заболеванием невозможно вести такой образ жизни, как у Лерчек.

Кушанашвили признался, что сначала сочувствовал Лерчек и ее семье. Но когда увидел, как Лерчек занимается в спортзале, поднимая тяжести, и узнал, что она запустила свой бренд косметики, от его сострадания не осталось и следа.

«И это человек, который якобы разваливался на глазах! Доверия нет никакого!» — заявил Отар Кушанашвили в личном блоге.

Отар Кушанашвили напомнил, что в октябре будет два года, как он борется с раком. И все это время он живет в режиме строжайших ограничений. И у него не возникает мыслей о том, чтобы пойти, например, в спортзал.

«Этот человек обесценивает борьбу с раком таких, как я. Обесценивает тех, кто истинно болен. Вот почему я так резок! Невозможно в терминальной стадии вытворять то, что вытворяет Лерчек. Я окреп и сейчас отправлюсь в «Тур де Франс»?! Идите вы куда подальше с вашим враньем. Я два года в режиме строжайших самоограничений!» — добавил Кушанашвили.

Вера в то, что Лерчек больна раком, пошатнулась у многих после того, как в Сети появилось видео с ее тренировки в спортзале. В Сети считают, что с четвертой стадией болезни невозможно вести такой активный образ жизни. Но Лерчек и ее возлюбленный не сдаются. Они продолжают доказывать, что Лерчек больна раком. Накануне она сообщила, что сейчас проходит пятый курс химиотерапии.