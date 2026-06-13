«Тонны тепла»: Мирослава Карпович впервые показала молодого мужа

Серия душевных фотографий Мирославы Карпович с мужем мгновенно привлекла внимание поклонников. В кадре 40-летняя артистка выглядит по-настоящему счастливой, а атмосфера снимков передает уют и гармонию семейной жизни. В подписи к публикации Мирослава не смогла сдержать эмоций и обратилась к аудитории с искренними словами благодарности.

«Спасибо всем-всем-всем за тонны тепла, нежных слов, пожеланий, поздравлений! Мы также, всей нашей семьей желаем вам и вашим домам света, любви, самых крепких стен и сияния глаз как можно дольше, а желательно навсегда, сквозь все вселенные!» — написала актриса.

Фанаты тут же принялись обсуждать кадры, отмечая, как светятся глаза звезды, и радуясь ее личному счастью. А тем, кто успел забыть о недавнем радостном событии в жизни Карпович, напомнили: Мирослава уже ждет ребенка. А совсем недавно вместе с мужем отправилась в романтическое путешествие — медовый месяц пара провела на живописных Мальдивах.