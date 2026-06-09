Беременная Мирослава Карпович улетела на Мальдивы

Жизнь известной актрисы Мирославы Карпович наполняется яркими и запоминающимися моментами. Недавно поклонники получили трогательное подтверждение счастливых перемен: беременная артистка появилась в аэропорту вместе с супругом — и это первое видео пары после важного события в их жизни, свадьбы.

Звезда сериала «Папина дочка» сейчас, без сомнения, переживает один из самых насыщенных и радостных периодов. Сразу после возвращения из Парижа в Москву Мирослава Карпович и ее муж отправились на Мальдивы. Как сообщается, там будущая мама планирует продолжить празднование свадьбы со своим избранником, Евгением Рагулиным.

Пара улетела на отдых бизнес‑классом. Мирослава и ее супруг проведут у океана восемь дней — достаточно времени, чтобы насладиться отдыхом и друг другом.

40-летняя Мирослава Карпович сообщила о замужестве в первые дни июня. Избранником Мирославы стал бизнесмен, который на одиннадцать лет моложе нее. А чуть позже стало известно, что актриса ждет первенца.

Ранее внимание публики часто было приковано к отношениям Мирославы Карпович с Павлом Прилучным. Их роман активно обсуждали несколько лет назад. Пара не скрывала взаимную симпатию, появлялась вместе на мероприятиях и делилась совместными кадрами в соцсетях. Однако со временем пути Мирославы и Павла разошлись. Прилучный утверждал, что с Карпович его связывала просто дружба.

По материалам Super.ru