Тимур Родригез и Катя Кабак женятся

Шоумен Тимур Родригез и актриса Катя Кабак готовятся к свадьбе. Артист объявил об этом в своих социальных сетях.

«Она сказала: «Да»!

Предложение руки и сердца прозвучало у кинотеатра «Художественный» в центре Москвы.

На опубликованных снимках пара запечатлена в вечерних нарядах, а на фасаде кинотеатра загорелась надпись: «Она сказала: «Да»!

«Так и сказала!» — подписал кадры шоумен.

История любви Тимура Родригеза и Кати Кабак

Напомним, что в 2023 году Родригез сообщил о разводе с Анной Девочкиной, с которой прожил 16 лет. А уже в ноябре 2024 года он перестал скрывать отношения с Катей Кабак.

Как выяснилось, знакомство пары состоялось 15 лет назад. Актриса рассказывала в интервью, что изначально их связывала только дружба: они обменивались поздравлениями и встречались на праздниках, но затем надолго потеряли друг друга из виду.

Всё изменилось в 2023 году, когда Катя поздравила Тимура с днём рождения. Разговорившись, они решили встретиться. К тому моменту, по словам актрисы, шоумен уже полгода как развелся с супругой.

