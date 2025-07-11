Тимур Родригез о подарках Кате Кабак: "Мы пытались демонтировать коня из отеля"

Ведущий Тимур Родригез никогда не ссорится со своей возлюбленной Катей Кабак. В этом он признался корреспонденту Teleprogramma.org. Возможно, на откровенный разговор артист решился, потому что мы оказались в одной команде. Впрочем, обо всем по порядку…

С 12 июля на телеканале ТНТ стартует музыкальное шоу "Большой хит". Задача его участников — угадать шлягер по мелодии, тексту от искусственного интеллекта, гифке, кадру из клипа и так далее.

Накануне телепремьеры всех желающих пригласили сыграть в пробную музыкальную шоу-игру "Хитомания". Артистов, журналистов и других гостей разделили на команды по цвету браслетов, которые нам вручили. Мне достался красный.

Капитаном команды с красными браслетами как раз стал Тимур Родригез. Именно он в паре с рэпером Олегом Терновым и привел наш коллектив к победе. Олег вообще оказался рекордсменом по числу угаданных хитов.

Также пару очков добавил харизматичный парень, имени которого я не знаю. А мы с еще одной молодой журналисткой в основном хлопали ушами. Ну и, конечно, в ладоши — в знак поддержки сообразительных мужчин.

В общем, я воспользовалась случаем и после нашей победы взяла у Тимура интервью. А он на радостях и не отказал.

Однако речь шла о другом проекте телеканала ТНТ — реалити-шоу "Большой куш. Бангкок". В нем Тимур участвует в паре со своей возлюбленной, актрисой Катей Кабак.

"Мы с Катей старались быть бережными и аккуратными"

— Тимур, почему решили принять участие в проекте "Большой куш. Бангкок"?

— Меня заставили, понимаете? Когда ты всю жизнь говоришь, что никогда не будешь участвовать в реалити, кто-то, видимо, спорит за твоей спиной и говорит: "Сейчас мы его как-то уговорим". Заставили! По-другому сказать не могу.

Но если отбросить юмор, то проект мне интересен как минимум потому, что я очень давно знаю ведущих. Можно было им довериться.

А во-вторых, я поехал не один. А это автоматически упрощает ситуацию не в плане выполнения заданий, а ощущений от проекта. Когда ты едешь с любимым человеком, самое сложное, неприятное, непривычное для тебя становится забавным и интересным.

— Реалити предполагало обман других участников. Сложно было лгать?

— Очень сложно. И это самое неприятное, что есть в реалити-шоу. Поэтому я не хотел в этом участвовать.

Когда на проекте впервые произошли разборки и выяснение отношений, это ввергло меня просто в страшное состояние. Это был ступор, поскольку я думал, что все будет по-другому. Но, естественно, схемы всегда одни и те же.

Люди сбиваются в союзы, собираются в коалиции. И чтобы кого-то обмануть, приходится идти на не очень приятные ухищрения. Но мы с Катей старались быть бережными и аккуратными.

"Два самых крошечных человека собрали больше всех соли"

— А трудно было собирать 139 килограммов соли в первом выпуске?

— Конечно. Но для нас это был классный опыт, потому что это один из самых сложных конкурсов. Несмотря на то что по телевизору невозможно показать всю сложность процесса, нам было приятно быть вторыми.

Потому что мы проиграли самым сильным и крупным людям на проекте. Два самых крошечных человека собрали больше всех соли. Это же круто!