Тимур Родригез больше не будет содержать бывшую жену: сколько он платил ей каждый месяц

Тимур Родригез. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Суд расторг алиментное соглашение Тимура Родригеза на содержание бывшей жены, об отмене выплат сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.

Суд расторг алиментное соглашение на содержание бывшей жены шоумена Тимура Родригеза. Шоумен обратился в суд с иском о расторжении соглашения. По нему Родригез делал ежемесячные выплаты в размере 500 тыс. рублей экс-супруге, помимо алиментов на детей.

Адвокат артиста сообщил о позиции Родригеза

Адвокат артиста Сергей Жорин рассказал о решении суда и участии звезды в процессе. Сергей Жорин отметил, что Тимур Родригез лично присутствовал на заседании, изложил свою позицию, и суд принял ее во внимание при вынесении решения.

Юрист подчеркнул, что шоумен действовал в установленном порядке. Правозащитник сообщил, что суд рассмотрел иск о расторжении алиментного соглашения и принял решение в пользу Тимура Родригеза.

"Теперь он ей не должен платить по 500 тысяч рублей в месяц, как это делал на протяжении длительного времени", — сообщил Сергей Жорин.

Юридические споры после развода

История с алиментами длится не первый месяц. Ранее, в декабре 2025 года, Тимур Родригез проиграл суд по делу об алиментах на содержание общих с бывшей супругой Анной Девочкиной сыновей — Мигеля и Даниэля. Тогда артист пытался добиться уменьшения размера выплат.

Развод и расставание: официально и фактически

Семейная история Тимура Родригеза и Анны Девочкиной развивалась не только в судах, но и в личной жизни. Официально брак был расторгнут в мае 2025 года. Однако, как ранее сообщал сам Родригез, фактически пара рассталась еще в 2023 году.

Тимур Родригез открыто говорил о расставании. Артист подчеркивал разницу между юридической датой развода и моментом, когда пара фактически прекратила отношения.

Как сейчас живет Родригез

Тимур Родригез сейчас счастлив с новой избранницей Катей Кабак. До начала отношений они были знакомы много лет. Но страсть вспыхнула относительно недавно.

Родригез принял решение развестись с женой после шестнадцати лет брака. О том, что он больше не видит смысла сохранять семью, Родригез сообщил Девочкиной по телефону. Признания об этом спровоцировали волну хейта в Сети в адрес Тимура и Кати Кабак.

Шоумен же о встрече с Кабак говорит, как о крупном везении в жизни. Родригез признается, что чувствует себя с новой избранницей очень счастливым.

По материалам Gazeta.ru

