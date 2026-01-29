Тимур Родригез больше не будет содержать бывшую жену: сколько он платил ей каждый месяц

Суд расторг алиментное соглашение на содержание бывшей жены шоумена Тимура Родригеза. Шоумен обратился в суд с иском о расторжении соглашения. По нему Родригез делал ежемесячные выплаты в размере 500 тыс. рублей экс-супруге, помимо алиментов на детей.

Адвокат артиста сообщил о позиции Родригеза

Адвокат артиста Сергей Жорин рассказал о решении суда и участии звезды в процессе. Сергей Жорин отметил, что Тимур Родригез лично присутствовал на заседании, изложил свою позицию, и суд принял ее во внимание при вынесении решения.

Юрист подчеркнул, что шоумен действовал в установленном порядке. Правозащитник сообщил, что суд рассмотрел иск о расторжении алиментного соглашения и принял решение в пользу Тимура Родригеза.

"Теперь он ей не должен платить по 500 тысяч рублей в месяц, как это делал на протяжении длительного времени", — сообщил Сергей Жорин.

Юридические споры после развода

История с алиментами длится не первый месяц. Ранее, в декабре 2025 года, Тимур Родригез проиграл суд по делу об алиментах на содержание общих с бывшей супругой Анной Девочкиной сыновей — Мигеля и Даниэля. Тогда артист пытался добиться уменьшения размера выплат.

Развод и расставание: официально и фактически

Семейная история Тимура Родригеза и Анны Девочкиной развивалась не только в судах, но и в личной жизни. Официально брак был расторгнут в мае 2025 года. Однако, как ранее сообщал сам Родригез, фактически пара рассталась еще в 2023 году.

Тимур Родригез открыто говорил о расставании. Артист подчеркивал разницу между юридической датой развода и моментом, когда пара фактически прекратила отношения.

Как сейчас живет Родригез

Тимур Родригез сейчас счастлив с новой избранницей Катей Кабак. До начала отношений они были знакомы много лет. Но страсть вспыхнула относительно недавно.

Родригез принял решение развестись с женой после шестнадцати лет брака. О том, что он больше не видит смысла сохранять семью, Родригез сообщил Девочкиной по телефону. Признания об этом спровоцировали волну хейта в Сети в адрес Тимура и Кати Кабак.

Шоумен же о встрече с Кабак говорит, как о крупном везении в жизни. Родригез признается, что чувствует себя с новой избранницей очень счастливым.

По материалам Gazeta.ru

