Тимати впервые показал лицо младшей дочери Эммы

До этого момента 41-летний музыкант показывал девочку только со спины или прикрывая ее лицо. На этот раз он выложил черно-белое фото, на котором Эмма сидит на руках у своей матери — модели Валентины Ивановой. Маленькая девочка впервые предстала перед камерой крупным планом без вуали и посторонних предметов.
Ранее Иванова уже публиковала снимки, где лицо их общей дочери было видно отчетливо. Теперь вслед за ней это сделал и рэпер.
На Мальдивы компания отправилась большой группой: вместе с Тимати, Ивановой и дочкой Эммой отдыхает старшая дочь рэпера Алиса (от брака с моделью Аленой Шишковой). На одном из снимков Тимати в обнимку с Алисой и маленькой Эммой.
Фото: соцсети
В 2022 году Тимати начал встречаться с моделью Валентиной Ивановой. Валентина — уроженка Сыктывкара, начинала как художница комиксов, но позже стала работать моделью в Москве и Санкт-Петербурге.
Ее возраст долгое время был загадкой: сама девушка утверждала, что ей 20 лет, однако журналисты нашли документы, подтверждающие, что она родилась 15 октября 1993 года, то есть на десять лет старше.
Ивановой удалось расположить к себе даже маму рэпера Симона Юнусову, которая известна своим строгим отношением к избранницам сына и редко кого одобряла. В августе 2025 года Тимати в третий раз стал отцом — Валентина родила ему дочь, которую назвали Эммой.