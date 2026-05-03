Как выглядит девятимесячная дочь Тимати: маленькая брюнетка с ромашками за ушами

Мама рэпера Симона показала лица всех своих внуков. А Валентина – лицо девятимесячной дочки в анфас.

Поклонники Тимати получили возможность вновь увидеть его младшую дочь. Все дети рэпера проводят отпуск вместе с отцом и знаменитой бабушкой — Симоной.

Дети Тимати отдыхают на Мальдивах

Симона опубликовала фото из самолета, давая понять, что все внуки рядом с ней, однако, по традиции, лицо самой младшей девочки осталось скрытым. Позже она поделилась снимком с семейной фотосессии: Тимати нежно касается носом лица малышки Эммы, а рядом стоит повзрослевшая Алиса.

Дети Тимура Юнусова – такие же модники, как и он. На младшей сестричке — розовый купальник и косынка, которые гармонировали с нарядом старшей сестры.

Как выглядит девятимесячная дочь рэпера Эмма

Настоящим сюрпризом для поклонников стало первое фото младшей дочери Тимати в анфас. Его опубликовала мама девочки Валентина Иванова, которая, по всей видимости, осталась в Москве, пока дети отдыхают с отцом на Мальдивах.

На специально размытом снимке маленькая брюнетка уверенно сидит на кровати и улыбается в камеру, а за ее ушками видны белые ромашки. Под фото Валентина написала: «Моя вселенная. Сегодня 9 месяцев».

Напомним, Тимати уже около четырех лет состоит в отношениях с Валентиной Ивановой, которая родила ему третьего ребенка. Также у рэпера есть дочь Алиса и сын Ратмир от Алены Шишковой и Анастасии Решетовой.

