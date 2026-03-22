Тимати и Валентина Иванова расписались: мнение подруги рэпера

Катя Голден, которая в свое время боролась за внимание Тимати в шоу "Холостяк", так и не стала его избранницей и покинула проект раньше финала. Тем не менее, им удалось сохранить добрые отношения. В беседе с Мадонной Мур модель прокомментировала нынешний роман рэпера с Валентиной Ивановой.

Катя Голден: "Мне почему-то кажется, что они могут быть расписанными"

На вопрос, почему автор хита "В клубе" до сих пор не женат, Катя ответила, что, по имеющейся у нее информации, Тимати уже сделал предложение своей возлюбленной. Блогер добавила, что не уверена насчет свадебных планов, но допускает, что пара могла уже тайно узаконить свои отношения.

"Насколько мне известно, он делал предложение Вале. Я не знаю, будет свадьба или нет, но мне почему-то кажется, что они могут быть расписанными", — поделилась блогер и модель.

Слухи о женитьбе Тимати

Долгое время в медиапространстве циркулируют предположения о том, что известный рэпер и модель состоят в браке, однако официального подтверждения от пары так и не последовало. Несмотря на это, они делят общий быт, растят совместного ребенка и реализуют различные творческие и бизнес-идеи.

Особое внимание поклонников привлекли теплые отношения модели с матерью Тимати, Симоной. Известно, что ранее потенциальная свекровь была довольно сдержана в общении с предыдущими избранницами сына, например, с Анастасией Решетовой. Однако с Валентиной Ивановой ситуация сложилась иначе, и они нашли общий язык.

