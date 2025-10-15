Телеведущий Бабаян признался, что ежедневно навещал Кеосаяна: "Я поддерживал связь с Тиграном девять месяцев"

Известный телеведущий Роман Бабаян рассказал, что все девять месяцев комы Тиграна Кеосаяна находился рядом с ним. Он почти ежедневно посещал его в реанимации. Бабаян разговаривал с Кеосаяном и был уверен, что тот его слышит.

О чем Бабаян говорил с Кеосаяном?

Роман Бабаян говорил с впавшим в кому Тиграном Кеосаяном практически обо всем. Он считал, что Тиграну важно и интересно знать, что происходит. Бабаян рассказывал ему новости о своей жизни, о друзьях, о политике.

"Я поддерживал связь с Тиграном 9 месяцев. Он был в коме, я ездил к нему в больницу если не каждый день, то через день", — цитирует Романа Бабаяна Voice .

Бабаян добавил, что врачи предупреждали его о том, что Тигран не слышит его. Но Роман верил, что друг его понимает. Он считал, что эти беседы были важны для Кеосаяна.