Телеведущий Бабаян признался, что ежедневно навещал Кеосаяна: "Я поддерживал связь с Тиграном девять месяцев"
Тигран Кеосаян. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Телеведущий Роман Бабаян почти каждый день навещал впавшего в кому Тиграна Кеосаяна
Известный телеведущий Роман Бабаян рассказал, что все девять месяцев комы Тиграна Кеосаяна находился рядом с ним. Он почти ежедневно посещал его в реанимации. Бабаян разговаривал с Кеосаяном и был уверен, что тот его слышит.
О чем Бабаян говорил с Кеосаяном?
Роман Бабаян говорил с впавшим в кому Тиграном Кеосаяном практически обо всем. Он считал, что Тиграну важно и интересно знать, что происходит. Бабаян рассказывал ему новости о своей жизни, о друзьях, о политике.
"Я поддерживал связь с Тиграном 9 месяцев. Он был в коме, я ездил к нему в больницу если не каждый день, то через день", — цитирует Романа Бабаяна Voice.
Бабаян добавил, что врачи предупреждали его о том, что Тигран не слышит его. Но Роман верил, что друг его понимает. Он считал, что эти беседы были важны для Кеосаяна.
Роман Бабаян. Фото: Максим Константинов / Global Look Press
"Он моргал, приподнимался. Я первый раз в жизни общался с близким человеком, который находится в таком состоянии", — говорил Николай Цискаридзе.
Когда не стало Тиграна Кеосаяна?
Известный режиссер Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября. Ему было 59 лет. Прощание с Тиграном Кеосаяном состоялось в Москве 28 сентября.
В конце прошлого года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Девять месяцев он находился в реанимации одной из московских клиник. Врачи обеспечивали ему уход, а семья, друзья и поклонники молились, чтобы он вернулся к жизни.
У Тиграна Кеосаяна остались мама, жена Маргарита Симоньян, четыре дочери и сын. Трое детей появились на свет в браке Кеосаяна и Симоньян. Двух дочерей режиссеру родила первая жена, актриса Алена Хмельницкая.