Талызину с марта мучила сильная тошнота: болело все тело

Утром в субботу, 21 июня, не стало Валентины Талызиной. Без сознания ее обнаружила сиделка. Народная артистка РСФСР умерла в своей квартире на Большой Никитской. Скорая прибыла на вызов сразу же. Но спасти актрису им не удалось.

Еще в марте в прессе писали, что состояние актрисы ухудшилось. Она жаловалась на сильную тошноту и боль в теле. Лечение на дому не помогало. Усугубляло положение и преклонный возраст Валентины Илларионовны. Ей было 90 лет. От госпитализации она отказалась. Не хотела тихо увядать в больничных стенах.

Предпочла остаться дома. Талызина понимала, что в ее возрасте может случиться всякое. Но до последнего играла в театре. У актрисы был рак поджелудочной железы. Помимо боли в теле, она жаловалась на озноб. Но журналистам всегда говорила, что чувствует себя прекрасно. Рядом с ней неотлучно была сиделка, пишет Telegram-канал Shot .

Прощание с Валентиной Талызиной скорее всего пройдет в стенах Театра имени Моссовета. Об этом сообщил худрук театра Евгений Марчелли. Дата проведения траурной панихиды и место похорон будут известны позже.