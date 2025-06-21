Причиной смерти 90-летней Валентины Талызиной называют рак

В субботу, 21 июня, стало известно о смерти Валентины Талызиной. Актриса скончалась после продолжительной болезни. Ей было 90 лет. Это известие стало большой неожиданностью для коллег и поклонников ее творчества. Народная артистка РСФСР достойно переносила все тяготы своего недуга.

Как сообщает Телеграм-канал Shot , причиной смерти легендарной актрисы стал рак. Еще весной состояние Валентины Илларионовны резко ухудшилось. В марте к актрисе приезжали врачи скорой помощи. Талызину мучили сильная тошнота и боли в теле. Тогда медики сообщили, что у артистки рак поджелудочной железы.

Все последние месяцы актриса находилась дома. Она проходила лечение. Но эффекта оно не дало. Преклонный возраст только усугублял положение. И утром 21 июня звезды фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" не стало.

Дату, место прощания, а также похорон Валентины Талызиной сообщат позднее. Пока информации об этом не поступало. Артистка всегда заявляла, что не считала свои годы. Знаменитости не верилось, что она дожила до такого солидного возраста.

Актриса стала символом уходящей киноэпохи. Она снялась в таких лентах, как: "Зигзаг удачи", "Гостья без будущего", "Афоня", "Женитьба" и многих других. Также более полувека Валентина Талызина служила в Театре имени Моссовета.

О смерти актрисы сообщили представители театра. Они выразили соболезнования близким Валентины Илларионовны. Эта артистка стала всемилюбимой благодаря таланту и невероятному обаянию.