Сиделка обнаружила Талызину утром без сознания: врачи приехали, но не спасли

О смерти народной артистки РСФСР высказался продюсер Владек Дарман. Близкий друг Валентины Талызиной подчеркнул, что она тяжело болела. У актрисы был рак поджелудочной железы. В последние месяцы она страдала от сильной тошноты. Также ее мучили боли в теле.

"Причиной смерти Валентины Илларионовны стала долгая болезнь", - сказал он в интервью ’РИА Новости’ , добавив, что народной артистке РСФСР было уже 90 лет.

Близкие из окружения актрисы сообщают, что ориентировочно ее похороны состоятся во вторник, 24 июня. Сейчас родственники решают все организационные вопросы.

Состояние народной артистки РСФСР резко ухудшилось в субботу, 21 июня. Утром Талызину без сознания нашла ее сиделка. Она же вызвала скорую. Врачи приехали быстро, но спасти Валентину Илларионовну не смогли, пишет mk.ru .

О смерти актрисы высказалась и Барбара Брыльска. Они вместе снимались в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". Польская актриса до сих пор не простила Валентину Талызину. Почему, читайте тут.