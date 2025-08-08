"Так я и знал": Агутин устроил истерику из-за вопросов о Варум — скоро развод?

Музыкант Леонид Агутин выдал странную реакцию на вопрос журналистки. Знаменитость не стал сдерживать эмоции. Агутин позволил себе резкий выпад в ответ на просьбу раскрыть секрет своего счастливого брака с женой.

Резкий ответ

Леонид Агутин не сдержал эмоций во время светского мероприятия. В его рамках предусматривалось общение с прессой. На невинную просьбу журналистки Super. ru озвучить главный секрет долгого брака с Анжеликой Варум — Агутин проявил агрессию.

"Ты откуда, моя хорошая?" — фамильярно поинтересовался Агутин у журналистки. "Издание Super", — представилась та. "А, так я и знал. Мир так и окрасился в желтый цвет. Что вы там? Про Анжелику Варум? Прекрасно все. Стараемся друг друга не нервировать", — занервничал Леонид Агутин.

Вероятно, чтобы окончательно не впасть в истерику, Агутин поспешил ретироваться. Но вопрос об отношениях в паре остается открытым. Такая реакция Леонида Агутина может свидетельствовать о том, что у него с Варум не все прекрасно.

Будет еще один развод?

Не исключено, что поклонников может ждать еще одно разочарование. В виде разрыва Леонида Агутина и Анжелики Варум. Сейчас же все наблюдают за крахом семьи Дибровых. Пара уже наняла адвокатов и готовится к разводу.

Агутин и Варум уже долгое время живут в разных странах. Леонид находится в России. Здесь у него много работы, он востребован у публики.

Анжелика Варум выбрала США. Там живет дочь именитой пары Елизавета Агутина. Периодически Варум прилетает в Россию, чтобы вместе с мужем выйти в свет. Недавно они стали гостями второй свадьбы Преснякова и Подольской.

Долгий брак и постоянные домыслы

В этом году Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили серебряную свадьбу. Они поженились в июле 2000 года. За двадцать пять лет их брака пару не раз разводила молва.

Но и сами супруги подтверждали, что их семейную жизнь нельзя назвать безоблачной. Агутин признавался, что ему есть за что просить прощения у жены.