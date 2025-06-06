Агутин и Варум воссоединились на свадьбе

Леонид Агутин и его жена Анжелика Варум редко вместе появляются на публике. Этот случай стал исключительным. Супруги вместе побывали на повторной свадьбе своих друзей. Наталья Подольская и Владимир Пресняков накануне устроили торжество в честь 20-летия своего знакомства.

Леонид Агутин и Анжелика Варум были в числе гостей красивого праздника. Свадьба была оформлена в белых тонах. Жених с невестой и их гости выбрали наряды таких же светлых и пастельных оттенков.

Анжелика Варум предстала в рубашке в тончайшей рубашке цвета пыльной розы и белых брюках. Леонид Агутин облачился в костюм оттенка слоновой кости.