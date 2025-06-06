Агутин и Варум воссоединились на свадьбе

Леонид Агутин и Анжелика Варум появились на публике. Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press
Варум и Агутин побывали на повторной свадьбе Подольской и Преснякова
Леонид Агутин и его жена Анжелика Варум редко вместе появляются на публике. Этот случай стал исключительным. Супруги вместе побывали на повторной свадьбе своих друзей. Наталья Подольская и Владимир Пресняков накануне устроили торжество в честь 20-летия своего знакомства.
Леонид Агутин и Анжелика Варум были в числе гостей красивого праздника. Свадьба была оформлена в белых тонах. Жених с невестой и их гости выбрали наряды таких же светлых и пастельных оттенков.
Анжелика Варум предстала в рубашке в тончайшей рубашке цвета пыльной розы и белых брюках. Леонид Агутин облачился в костюм оттенка слоновой кости.
Подписчики Агутина восхитились тем, как прекрасно выглядят на фото обе звездные пары. Они пожелали и Варум с Агутиным, и Подольской с Пресняковым долгих и счастливых лет семейной жизни.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков за годы совместной жизни ни разу не дали поводов для разговоров о разладе. А вот по поводу крепости брака Анжелики Варум и Леонида Агутина сомнения возникали не раз.
Супругов не раз разводили в Сети. И для того были веские поводы. Леонид Агутин и сам признавал за собой грешки. Но все же ему удалось убедить Анжелику Варум в своей преданности ей. Певица демонстрировала мудрость и прощала мужа.