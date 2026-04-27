Сын Плющенко – сводному брату: «То хоккей бросишь, то футбол в «Зените», то бокс»

После того как 19-летний Егор Ермак дал интервью, где пожаловался на холодность со стороны отца, слово взял его 13-летний сводный брат Александр (Гном Гномыч). Юный фигурист опубликовал видеообращение, в котором обвинил родственника во лжи и безделье, заявив, что тот «не заслуживает носить фамилию Плющенко».

В своем коротком, но эмоциональном монологе Александр перечислил несколько весомых, по его мнению, претензий к старшему брату. Первое — финансовая несамостоятельность.

«Ты сам не пробовал заработать деньги?» — задал риторический вопрос подросток.

Он уличил Егора в том, что тот, по словам младшего Плющенко, постоянно обращается к отцу с просьбами о деньгах.

Сам Александр же, напомним, с раннего детства приучен трудиться: по информации СМИ, он катается в ледовых шоу с четырех лет, участвует в коммерческих проектах и самостоятельно зарабатывает средства на свои расходы. Его пятилетний брат Арсений уже также выступает в шоу.

Второе — отсутствие спортивных достижений.

«Кем ты стал в спорте? То хоккей бросишь, то футбол в «Зените», то бокс», — перечислил смену увлечений брата Александр.

Действительно, еще недавно Егор пробовал себя в различных секциях, пытаясь найти свой путь, тогда как Саша сосредоточен на фигурном катании и участвует в соревнованиях, пусть и не всегда побеждая именитых соперников.

Гном Гномыч также подчеркнул, что Егор не ценит помощь отца, который, по словам младшего Плющенко, устроил его в футбольную команду «Зенит». Мечта многих молодых людей, по мнению Александра, была просто брошена братом, когда ему перестало это нравиться.

Кульминацией видео стало прямое отречение. Закончив перечислять претензии, Александр Плющенко сделал резкое заявление.