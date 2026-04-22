«Это вызов Яне»: Штурм считает, что сына Плющенко уговорили сделать заявления об отце недруги Рудковской

Певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org выдвинула свое предположение о том, с какой целью именно сейчас сын Евгения Плющенко от первого брака начал проливать свет на свои отношения с отцом. По мнению Натальи Штурм, это попытка нанести удар, в первую очередь, по продюсеру Яне Рудковской.
В последнее время в медиапространстве активно обсуждается ситуация вокруг сына Евгения Плющенко, Егора. Наталья Штурм считает, что за публичными заявлениями молодого человека стоит не столько его собственное желание, сколько чья-то продуманная стратегия. Штурм убеждена, что Егор и его отец стали лишь инструментом в руках недоброжелателей Яны Рудковской, нацеленных на подрыв ее «идеального мира».
«Мое мнение, что Егор и звездный папа Евгений Плющенко здесь как повод разрушить «идеальный мир Яны Рудковской». Гламурный и тщеславный образ жизни Яны Рудковской видимо кого-то стал сильно раздражать», — уверена Наталья Штурм.
Она подчеркнула, что Егор — парень из благополучной, состоятельной семьи, воспитанный должным образом. Его мать, Мария Ермак, также происходит из успешной среды, а сам Егор имеет любящего отчима.
«Достали из пыльного шкафа абсолютно нескандального парня из благополучной семьи. Насколько известно, мать Егора, Мария Ермак, из успешной состоятельной семьи, и парень воспитан отлично. И отчим есть, заменивший отца», — добавила Наталья Штурм.
Старший сын Евгения Плющенко Егор Ермак. Фото: скрин видео Youtube.com
Штурм видит в происходящем отражение некой зависти или неприязни к демонстративному стилю жизни Яны Рудковской.
«Яна Александровна успешный продюсер и предприниматель, но, видимо, потеряла связь с реальностью и хвастается своим высоким уровнем жизни перед теми, кто живет намного хуже», — высказалась Штурм.
Эта, по мнению Штурм, излишняя откровенность в демонстрации своего достатка могла спровоцировать негативную реакцию.
Особое внимание Наталья Штурм уделила роли Евгения Плющенко в этой истории. Она признает его выдающиеся спортивные заслуги, но считает, что в семейных делах главенствующую роль играет именно его супруга.
«Что касается Евгения Плющенко, то он прекрасный спортсмен, титулованный фигурист (сама с удовольствием смотрела его выступления), и он в этой истории мало что решает. Он удачно женился вторым браком на Яне Рудковской. Без нее он так и бы остался просто знаменитым спортсменом, но без «Диоров» и частных джетов на Мальдивы. В этой семье решает все Яна», — уверена Наталья Штурм.
Штурм считает, что нынешние события — это не личная драма семьи Плющенко-Рудковских, а тщательно спланированная атака на Яну Рудковскую.
«Это вызов Яне, а отец-молодец, «забивший на первенца, лишь повод», — заключила Штурм.
Недавно старший сын Плющенко рассказал правду об отношениях с ним. 19-летний Егор признался, что обижен на родителя и не называет его отцом. Яна Поплавская в беседе с Teleprogramma.org поддержала сына Плющенко, сделав акцент на том, что тот не трясет грязным бельем, а просто говорит о своей боли.
А вы согласны с мнением Натальи Штурм? Поделитесь в комментариях.