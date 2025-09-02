Сын Малахова и Шкулевой выдал реакцию на поездку в Париж: "Ну, так себе"

Андрей Малахов устроил романтическое путешествие для жены Натальи Шкулевой. Пара жената уже 14 лет. Свой брак они оформили во Франции. А пышную свадьбу отметили в Версале. Еще в минувшие выходные шоумен решил устроить сюрприз любимой женщине, пригласив ее на уикенд в Париж. С собой они взяли сына Александра.
Малахов с женой в Париже
В личном микроблоге телеведущий поделился свежим фото, представ с женой Натальей на речном круизе. Малахов нежно приобнял возлюбленную и поцеловал ее. Пара улучила минутку, чтобы устроить романтический вечер на кораблике, который плыл по Сене. Малахов не стал скрывать своих чувств к Наталье. Они смотрелись вместе как молодожены.
Малахов с сыном на отдыхе
Телеведущий также устроил экскурсию по Парижу и своему сыну Александру. Они осмотрели главные достопримечательности города и Эйфелеву башню. Вот только столица Франции на наследника Малахова большого впечатления не произвела. Восьмилетний Саша без должного восторга отозвался о поездке в Париж.
"Сашин вердикт Парижу: "Ну, так себе", — удивился Малахов.
Малахов с Натальей Шкулевой в Париже. Фото: соцсети
Похоже, что внук миллионера Виктора Шкулева растет достаточно строгим и рассудительным. К примеру, до этого мальчику не понравилась семейная поездка в Саудовскую Аравию. Зато Саша стал большим поклонников футбола. Ему очень нравится то, как играет Криштиану Роналду.
Но даже и тут сын Малахова не всегда поддерживает своего любимого спортсмена. Побывав на одном из матчей с участием Криштиану, Саша подметил, что тот мог показать себя куда лучше. "Вяло!" — так сказал сын телеведущего об игре Роналду на одной из матчей.
