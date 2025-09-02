Сын Малахова и Шкулевой выдал реакцию на поездку в Париж: "Ну, так себе"

Андрей Малахов устроил романтическое путешествие для жены Натальи Шкулевой. Пара жената уже 14 лет. Свой брак они оформили во Франции. А пышную свадьбу отметили в Версале. Еще в минувшие выходные шоумен решил устроить сюрприз любимой женщине, пригласив ее на уикенд в Париж. С собой они взяли сына Александра.

Малахов с женой в Париже

В личном микроблоге телеведущий поделился свежим фото, представ с женой Натальей на речном круизе. Малахов нежно приобнял возлюбленную и поцеловал ее. Пара улучила минутку, чтобы устроить романтический вечер на кораблике, который плыл по Сене. Малахов не стал скрывать своих чувств к Наталье. Они смотрелись вместе как молодожены.

Малахов с сыном на отдыхе

Телеведущий также устроил экскурсию по Парижу и своему сыну Александру. Они осмотрели главные достопримечательности города и Эйфелеву башню. Вот только столица Франции на наследника Малахова большого впечатления не произвела. Восьмилетний Саша без должного восторга отозвался о поездке в Париж.