Андрей Малахов раскрыл зарплаты ведущих на ТВ: "Начинается от 1 млн долларов"

Телеведущий Андрей Малахов раскрыл заработки своих коллег. Суммы за сотрудничество с частными телеканалами звезды получают огромные. При этом сам Андрей Малахов зарабатывает на порядок больше. Ведь его значимость и уровень профессионализма чрезвычайно высоки.

Заработки топ-ведущих

В недавнем интервью бизнесмену и блогеру Петру Коваленко Андрей Малахов озвучил заработки топовых телеведущих. Тех, которые являются, лицами своих каналов.

"Там начинается от $1 млн (77 млн 900 тыс руб по текущему курсу - прим. Авт) в год. Мы говорим про тех, чьи лица используют в рекламе телеканалов...", — сказал Андрей Малахов.

Он уточнил, что частные телеканалы заключают со звездами контракты на год. По условиям, они не имеют права появляться больше нигде, кроме как в эфире конкретного канала.

Речь идет о таких раскрученных персонажах, как Ольга Бузова, Ксения Бородина, Лена Летучая, Ляйсан Утяшева и других.

Если же звезда является сопродюсером проекта, который ведет, то уровень заработков еще выше. Таким сопродюсером является и Андрей Малахов. Сопродюсерами программ трудятся Лера Кудрявцева, Елена Малышева.

А что в кино?

Kp.ru озвучил заработки звезд, которые снимаются в кино. От 600 тысяч рублей за съемочный день зарабатывают Юра Борисов, Никита Ефремов, Сергей Безруков, Сергей Бурунов, Саша Петров, Филипп Янковский, Никита Кологривый, Елизавета Боярская.

Чуть меньше — от 300 до 500 тысяч рублей платят Юрию Стоянову, Светлане Ходченковой, Юлии Пересильд, Елене Яковлевой, Юлии Снигирь, Ивану Янковскому и другим.

От 200 тысяч рублей стоит съемочный день Ирины Пеговой, Екатерины Климовой, Дарьи Мороз, Кристины Асмус.

Что касается Андрея Малахова, то он долгое время был лицом Первого канала. Но вот уже несколько лет он является лицом телеканала 'Россия 1'. Сотрудничать с ним он начал в 2017-м году. Андрей Малахов ведет самые рейтинговые проекты. В этом году Малахов стал триумфатором премии 'Тэфи'. Он был признан лучшим ведущим страны.