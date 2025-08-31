Целовался с женой, показал сыну Эйфелеву башню: как Андрей Малахов провел время в Париже

Популярный телеведущий Андрей Малахов последние выходные лета провел с семьей. Вместе с сыном Сашей и женой Натальей Шкулевой он отметился в Париже. Что во Франции делала звездная семья?

Андрей Малахов и Наталья Шкулева уехали в Париж

В личном блоге Андрей Малахов поделился семейными кадрами. Эти выходные он провел в Париже. Компанию Малахову составили самые близкие люди, жена Наталья и сын Александр.

Андрей Малахов рассказал, что за сутки в Париже они успели посмотреть две главные выставки. Хокни — в Louis Vuitton Foundation и Clinamen — в Pinault Collection. А еще Малахов показал сыну Саше Эйфелеву башню.

"Сашин вердикт Парижу: "Нууу, так себе", — рассказал о впечатлениях отпрыска Малахов.

Самому же телеведущему и его жене в Париже было хорошо. Самый романтичный город на земле настроил пару на соответствующий лад. Малахов и Шкулева не могли удержаться от поцелуев на публику.