Целовался с женой, показал сыну Эйфелеву башню: как Андрей Малахов провел время в Париже

Андрей Малахов. Фото: Global Look Press

Андрей Малахов с женой и сыном провел время в Париже

Популярный телеведущий Андрей Малахов последние выходные лета провел с семьей. Вместе с сыном Сашей и женой Натальей Шкулевой он отметился в Париже. Что во Франции делала звездная семья?

Андрей Малахов и Наталья Шкулева уехали в Париж

В личном блоге Андрей Малахов поделился семейными кадрами. Эти выходные он провел в Париже. Компанию Малахову составили самые близкие люди, жена Наталья и сын Александр.

Андрей Малахов рассказал, что за сутки в Париже они успели посмотреть две главные выставки. Хокни — в Louis Vuitton Foundation и Clinamen — в Pinault Collection. А еще Малахов показал сыну Саше Эйфелеву башню.

"Сашин вердикт Парижу: "Нууу, так себе", — рассказал о впечатлениях отпрыска Малахов.

Самому же телеведущему и его жене в Париже было хорошо. Самый романтичный город на земле настроил пару на соответствующий лад. Малахов и Шкулева не могли удержаться от поцелуев на публику.

Андрей Малахов и его жена целовались во время прогулки по Сене. Фото: соцсети Андрея Малахова

Когда поженились Андрей Малахов и Наталья Шкулева

Андрей Малахов и Наталья Шкулева поженились в 2011-м году. В ноябре 2017 года на свет появился сын пары, Александр. Малахов и Шкулева не показывают наследника публике.

Но Андрей Малахов иногда рассказывает о талантах сына. Малахов и его жена очень занятые люди. Каждый строит свою карьеру.

Но отпуск и все праздники супруги проводят вместе. И всегда делятся с поклонниками нежными кадрами. Они являются доказательством прежней свежести их чувств.

