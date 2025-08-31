Целовался с женой, показал сыну Эйфелеву башню: как Андрей Малахов провел время в Париже

Популярный телеведущий Андрей Малахов последние выходные лета провел с семьей. Вместе с сыном Сашей и женой Натальей Шкулевой он отметился в Париже. Что во Франции делала звездная семья?
Андрей Малахов и Наталья Шкулева уехали в Париж
В личном блоге Андрей Малахов поделился семейными кадрами. Эти выходные он провел в Париже. Компанию Малахову составили самые близкие люди, жена Наталья и сын Александр.
Андрей Малахов рассказал, что за сутки в Париже они успели посмотреть две главные выставки. Хокни — в Louis Vuitton Foundation и Clinamen — в Pinault Collection. А еще Малахов показал сыну Саше Эйфелеву башню.
"Сашин вердикт Парижу: "Нууу, так себе", — рассказал о впечатлениях отпрыска Малахов.
Самому же телеведущему и его жене в Париже было хорошо. Самый романтичный город на земле настроил пару на соответствующий лад. Малахов и Шкулева не могли удержаться от поцелуев на публику.
Андрей Малахов и его жена целовались во время прогулки по Сене. Фото: соцсети Андрея Малахова
Когда поженились Андрей Малахов и Наталья Шкулева
Андрей Малахов и Наталья Шкулева поженились в 2011-м году. В ноябре 2017 года на свет появился сын пары, Александр. Малахов и Шкулева не показывают наследника публике.
Но Андрей Малахов иногда рассказывает о талантах сына. Малахов и его жена очень занятые люди. Каждый строит свою карьеру.
Но отпуск и все праздники супруги проводят вместе. И всегда делятся с поклонниками нежными кадрами. Они являются доказательством прежней свежести их чувств.
