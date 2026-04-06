Сябитова о Диброве: "Стыдно, когда известные люди обнуляются, становятся посмешищем"

Роза Сябитова в разговоре с Teleprogramma.org назвала происходящее "шоу" и посетовала, что известные люди, которых раньше уважали, теперь сами стирают свою репутацию.

Сябитова отказалась давать советы или осуждать кого-либо. По ее словам, все и так очевидно: "соль соленая, сахар сладкий". И обсуждать тут нечего.

"Я не могу прокомментировать ни слова, ни его. Вообще нет этого. Это какое-то шоу. А что шоу-то рекомендовать? Мы все с вами понимаем, мы же взрослые люди, даже подростки понимают, что соль соленая, сахар сладкий. И здесь все то же самое, все достаточно очевидно", — заявила Сябитова.

Главный посыл телесвахи был в другом. Она не стала обсуждать конкретно Диброва, но высказалась о публичных личностях, которые, по ее мнению, теряют уважение, вынося сор из избы.

"Стыдно, когда известные люди обнуляются, становятся посмешищем. Это ужасно. Хочется цепляться за что-то, за традиции, за возраст, за людей, которые внесли серьезный вклад в определенный период времени. Печально. Очень печально", — заключила Сябитова.

Напомним, скандал в семье Дибровых разгорелся еще год назад. Тогда 39-летняя Полина, модель и супруга телеведущего, ушла от мужа к их общему приятелю — миллиардеру Роману Товстику. Официально брак распался в сентябре 2025 года. В этом союзе у пары родилось трое сыновей.

Сам Дмитрий Дибров долгое время хранил молчание о случившемся. Однако недавно он все же решился на откровенный разговор с Лерой Кудрявцевой в ток-шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ. В эфире телеведущий признался, что все еще испытывает чувства к бывшей избраннице и не против принять ее назад, если она изъявит желание воссоединить семью.