Дибров закатил скандал Кудрявцевой, обвинившей Полину в изменах: "Заткнись!"

На шоу "Секрет на миллион" Дмитрий Дибров раскрыл всю подноготную их отношений с бывшей женой Полиной. Прежде всего, Леру Кудрявцеву интересовало то, как ведущий узнал о ее изменах.

Как Полина Диброва рассказала мужу о своем уходе

Дмитрий рассказал, что 8 марта во время отдыха на Сейшелах Полина объявила, что уходит от него. Дибров не стал ничего на это отвечать. Мол, утро вечера мудренее. Больше во время отпуска они к этому разговору не возвращались.

Но уже в Москве Полина Диброва призналась мужу, что полюбила другого мужчину. И Дмитрий хорошо знает его. Ведущий начал мысленно перебирать в голове всех друзей. Вася, Коля, Петя – и все мимо! И лишь потом Полина сама назвала имя Романа Товстика.

Во время разговора Лера Кудрявцева предположила, что измены начались давно. Но Дмитрий настаивал на том, что Полина не умеет врать. Сначала она все рассказала мужу и лишь потом сошлась с Товстиком.

Дмитрий Дибров: "Я заявляю, что не было ничего у Полины с Ромой до Сейшел"

"У меня нет данных, что до Сейшел Полина отдалась Роме! Это твои домыслы. Ты не имеешь права принародно клеветать на женщину, не имея доказательств! Я заявляю, что не было ничего у нее с Ромой до Сейшел! Опровергни! Не сможешь! Тогда заткнись!",- разгневался Дмитрий.

Кроме того, он потребовал у Кудрявцевой предоставить счета в гостиницах, где его жена могла встречаться с любовником.

Также Дмитрий рассказал о том, как проходил разговор с соперником. Роман Товстик хотел пообщаться с мужем Полины по видеосвязи, поскольку в это время катался на лыжах на горнолыжном курорте.

Но Дибров настоял на встрече у него дома. И даже показал Кудрявцевой и зрителям место, где проходил этот разговор.

Дмитрий отметил, что Роман не просил у него прощения. А Дибров наградил Товстика крепкими казачьими выражениями.

