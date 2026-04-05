Дмитрий Дибров сделал заявление о групповых изменах в браке: "Мы друг другом пользовались"

Недавний выпуск шоу "Секрет на миллион" заставил прильнуть к экранам значительную часть зрителей. Ведь в нем телеведущий Дмитрий Дибров очень подробно рассказывал о своей семейной жизни с бывшей женой Полиной.

Дмитрий Дибров об открытом браке: "Да упаси Господь!"

А Лера Кудрявцева не стеснялась задавать самые откровенные вопросы. Да что уж говорить – интимные вопросы.

- А правда, что у вас был открытый брак? – спросила Кудрявцева

- Это когда все изменяют со всеми? – переспросил изумленный ведущий, использовав в разговоре более хлесткое слово.

Кудрявцева ответила утвердительно.

"Да упаси Господь!", - воскликнул изумленный Дмитрий Александрович.

Также Кудрявцева попросила прокомментировать пикантные сплетни, что Дибровы принимали участие в интимных групповых сеансах с Товстиками. Ведущий заверил свою собеседницу, что ничего этого не было и быть не могло.

По словам звезды телеэфира, он не изменял жене. Дмитрий Дибров уверен, что и супруга была с ним честна. Как рассказал Дмитрий Александрович, любимая женщина не умеет врать. И если бы случился адюльтер, то он бы это понял.

Дмитрий Дибров: "Открывается дверь, влетает Полина. Как даст мне по физиономии!"

А вот на вопрос, а не ревновала ли его Полина Диброва к другим женщинам, виртуоз телевидения вспомнил один показательный случай.

"Однажды в Ростове-на-Дону, я работал тогда с руководством города, я в 60 лет пригласил однокурсниц. Мы сидим, вспоминаем. Открывается дверь, влетает Полина. Как даст мне по физиономии! Я говорю: "Что случилось?" Она отвечает: "Как что? А мне сказали, что ты тут с бабами"... Потом она рыдала, они обе ее успокаивали", - рассказал Дмитрий Дибров.

Дмитрий Александрович признался, что этот случай порадовал его. Ведь если Полина прилетела в Ростов-на-Дону на самолете, это значит, что муж был ей небезразличен.

Также в разговоре Лера Кудрявцева намекнула, что молодая красавица пользовалась деньгами и связями своего именитого мужчины. Ведущий тут же встал на защиту бывшей супруги.

«В нашей ситуации это тот случай, когда мы в браке друг другом пользовались. А разве я не пользовался ее молодостью и красотой?» - задал риторический вопрос собеседник Леры Кудрявцевой.

А вы сочувствуете Дмитрию Диброву? Делитесь в комментариях!