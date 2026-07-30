Суд возобновил процесс по делу Лерчек после заключения врачей

Судебный процесс будет пересмотрен с самого начала и пройдет в закрытом режиме в связи с наличием медицинских данных, не подлежащих разглашению.

Основанием для возобновления слушаний стало заключение специалистов из онкологического центра имени Блохина. По информации, предоставленной прокуратурой, врачи не обнаружили медицинских противопоказаний, которые могли бы помешать Чекалиной присутствовать на заседаниях суда.

Ранее процесс был приостановлен из-за тяжелого состояния здоровья блогера. На сегодняшний день ей диагностирован рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами.

На одном из предыдущих заседаний, состоявшихся в конце июля, присутствовал возлюбленный Чекалиной Луис Сквиччиарини. Он постоянно находится рядом с блогером и оказывает ей поддержку во время лечения и судебных разбирательств. Сама Валерия передвигается при помощи трости.

Напомним, что уголовное дело против блогера и ее бывшего супруга Артема Чекалина было возбуждено в начале 2024 года.

Супруги обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в незаконной организации азартных игр. По версии следствия, фигуранты могли вывести за рубеж более 250 миллионов рублей.

Ранее Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк были признаны виновными и приговорены к реальным срокам заключения. Дело в отношении самой Валерии было приостановлено из-за болезни. В марте 2026 года суд пошел навстречу блогеру и отменил домашний арест, поскольку Чекалина находилась в тяжелом состоянии.