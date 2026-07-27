Онкобольная Лерчек хотела уехать из России после химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) планировала отправиться в Белград после завершения курса химиотерапии.

Как сообщает ТАСС, в столице Сербии она намеревалась пройти медицинскую вакцинацию для восстановления здоровья.

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Как сообщил инсайдер журналистам, Чекалиной потребовался загранпаспорт для этой поездки. Планировалось, что в Белград приедет немецкий врач, который должен был провести вакцинацию блогера.

Решение Лерчек вызвало недовольство у прокуратуры, однако ее адвокаты подчеркивают, что Чекалина не нарушала установленную меру пресечения.

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Как пояснил защитник блогера, суд до приостановления производства по делу четко указал, что подзащитная сможет покинуть Россию в случае острой необходимости получения медицинских услуг, недоступных в России.

При этом Чекалиной нужно было согласовать поездку с соответствующими государственными органами.

Напомним, что в настоящее время Валерия проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина: у нее диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами в легкие.

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