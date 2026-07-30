Лерчек прибыла в суд в сопровождении возлюбленного

С ней рядом находился ее жених Луис Сквиччиарини, который постоянно поддерживает ее во время борьбы с онкологическим заболеванием.

Перед началом заседания журналисты попытались задать блогеру вопросы о состоянии здоровья и процессе реабилитации, однако она предпочла не общаться с прессой и прошла в здание суда без комментариев.

Сегодняшнее заседание посвящено рассмотрению вопроса о возможной смене места жительства Чекалиной. Ранее суд уже разрешал блогеру сменить адрес проживания, что было связано с истечением срока аренды ее подмосковного особняка. Тогда заседание также проходило в закрытом режиме.

Напомним, что уголовное дело против Валерии и ее бывшего супруга Артема Чекалина было возбуждено в начале 2024 года. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в незаконной организации азартных игр.

В марте 2026 года суд приостановил дело в отношении самой Чекалиной из-за тяжелого заболевания — у нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. Артем Чекалин был приговорен к семи годам колонии.

В июне 2026 года дело передали другому судье, и теперь прокуратура запросила проведение повторной медицинской экспертизы, усомнившись в тяжести состояния блогера после появления в сети кадров с ее тренировок в спортзале. Врачи подтвердили, что Чекалина может участвовать в судебных заседаниях.