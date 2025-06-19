Стриженова выдала личную драму Теняковой из ’Любовь и голуби’: "Дочь попала в аварию"

Екатерина Стриженова скорбит по покойной Наталье Теняковой. Звезда фильма "Любовь и голуби" ушла из жизни 18 июня. Народной артистке России было 80 лет. Наталья Максимовна пережила своего мужа Сергея Юрского на шесть лет. В последние годы Тенякова жаловалась на проблемы с сердцем и сосудами.

Екатерина почтила память коллеги. Она вспомнила о личной драме этой особенной актрисы. "Многие годы Наталья Тенякова и Сергей Юрский жили с нами в соседних домах в Арбатских переулках", - говорит телеведущая.

Их семьи связывала большая дружба. Стриженовы знали обо всем, что происходило в доме Юрского. И наоборот. Секретов у них друг от друга не было. Екатерина по праву считает Наталью Максимовну сильной женщиной.

"Помню, как однажды Наташе сообщили, что дочь Даша попала в аварию. Ее повезли в больницу, а Наташа поехала в театр играть спектакль. Я тогда думала, какая же сила духа у этой женщины. Как она смогла себя собрать в кулак, выйти на сцену и отработать по профессии!" - приводит Voice слова Екатерины.

Жена Сергея Юрского много лет играла в МХТ им. Чехова. Стриженова до сих пор жалеет, что не побывала на последнем спектакле с участием Натальи Теняковой. Она была задействована в постановке "9 ряд. 10, 11 место". Народная артистка завораживала зрителя своей манерой говорить.

"Я могла слушать ее бесконечно. В ней столько обаяния, артистизма, красоты, эти огромные глаза..." - делилась воспоминаниями Стриженова.

Она даже сказала своему мужу, что после спектакля ей хотелось подойти и обнять Тенякову. Сейчас Екатерина ругает себя, что так этого и не сделала. Теперь актрисе остается только выразить соболезнования родным Натальи Максимовны.