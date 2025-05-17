Стриженова плакала у гроба своей золовки Елены

В субботу, 17 мая, в Москве простились с актрисой театра и кино Еленой Земляникиной. После отпевания белоснежный гроб сестры Александра Стриженова вынесли из храма во двор, чтобы каждый смог попрощаться с Еленой.
Жена Александра Стриженова не могла спокойно смотреть на происходящее. Она схватилась за голову и разрыдалась. На отпевании, как передает корреспондент сайта Teleprogramma.org, Екатерина Стриженова старалась держаться.
Екатерина Стриженова плакала у белоснежного гроба своей золовки Елены. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Она тихонько плакала, тайком утирая слезы. Но потом дала волю чувствам. Рядом с мамой всхлипывала и ее дочка Саша. Девушка искренне любила свою тетю. И как могла поддерживала двоюродных сестер на отпевании.
Екатерина Стриженова была раздавлена горем. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Вдовец сестры Александра Стриженова дал понять, что не сразу поверил в то, что его жена погибла. В то утро они как обычно попрощались, перекрестили друг друга. Можно сказать, благословили. Потом Елена уехала к своим первокурсникам. Она опаздывала на репетицию.
Только к студентам Елена так и не попала. Земляникину насмерть сбил мотоцикл, когда та перебегала дорогу на красный свет. Все случилось утром 14 мая. У актрисы есть три дочери — Люба, Полина и Маша. Они подарили маме двенадцать внуков.