Стриженова плакала у гроба своей золовки Елены

В субботу, 17 мая, в Москве простились с актрисой театра и кино Еленой Земляникиной. После отпевания белоснежный гроб сестры Александра Стриженова вынесли из храма во двор, чтобы каждый смог попрощаться с Еленой.

Жена Александра Стриженова не могла спокойно смотреть на происходящее. Она схватилась за голову и разрыдалась. На отпевании, как передает корреспондент сайта Teleprogramma.org, Екатерина Стриженова старалась держаться.