Стрелец высказалась о дочери Бородиной на фоне травли: "В ней ноль лицемерия"

Подросшая наследница Ксении Бородиной, девятилетняя Теона, внезапно оказалась в эпицентре бурного скандала. За школьницу публично заступилась светская львица и автор звездного подкаста Надежда Стрелец. Что она сказала?

Хорошая девочка Теона

Надежда Стрелец решила не проходить мимо. Она открыто поддержала наследницу Бородиной. Светская львица подчеркнула, что знакома с Теоной лично и видит в ней только хорошее.

"Я знакома с Теоной, и на меня она произвела очень приятное впечатление. Даже в нашем интервью с Ксюшей она дает комментарии о маме в свойственной ей манере — очень непосредственно. В ней ноль лицемерия", — написала Стрелец в личном блоге.

Стрелец обратила внимание, что Теона еще не знает, что можно, а что нельзя говорить на камеру. При этом светская львица поднимает и другой вопрос. Насколько этично спрашивать у детей о деньгах, затем делать подобные риллсы.

Как один ролик превратился в 'ад' в комментариях

В Сети вирусится ролик с участием дочери Ксении Бородиной, Теоны. Журналист спрашивает школьницу, на что она потратила бы миллион долларов. Та отвечает, что мечтает о вилле на Мальдивах и дорогой машине.

Реакция пользователей оказалась жесткой. В комментариях начался настоящий 'ад', а под видео посыпались вопросы о том, какие же у дочери Бородиной ценности.