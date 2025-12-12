Стрелец высказалась о дочери Бородиной на фоне травли: "В ней ноль лицемерия"

Надежда Стрелец. Фото: Петров Сергей / Global Look Press

Надежда Стрелец встала на защиту младшей дочери Ксении Бородиной

Подросшая наследница Ксении Бородиной, девятилетняя Теона, внезапно оказалась в эпицентре бурного скандала. За школьницу публично заступилась светская львица и автор звездного подкаста Надежда Стрелец. Что она сказала?

Хорошая девочка Теона

Надежда Стрелец решила не проходить мимо. Она открыто поддержала наследницу Бородиной. Светская львица подчеркнула, что знакома с Теоной лично и видит в ней только хорошее.

"Я знакома с Теоной, и на меня она произвела очень приятное впечатление. Даже в нашем интервью с Ксюшей она дает комментарии о маме в свойственной ей манере — очень непосредственно. В ней ноль лицемерия", — написала Стрелец в личном блоге.

Стрелец обратила внимание, что Теона еще не знает, что можно, а что нельзя говорить на камеру. При этом светская львица поднимает и другой вопрос. Насколько этично спрашивать у детей о деньгах, затем делать подобные риллсы.

Как один ролик превратился в 'ад' в комментариях

В Сети вирусится ролик с участием дочери Ксении Бородиной, Теоны. Журналист спрашивает школьницу, на что она потратила бы миллион долларов. Та отвечает, что мечтает о вилле на Мальдивах и дорогой машине.

Реакция пользователей оказалась жесткой. В комментариях начался настоящий 'ад', а под видео посыпались вопросы о том, какие же у дочери Бородиной ценности.

Ксения Бородина с дочками Марусей и Теоной. Фото: Global Look Press

Имеет право мечтать

Ситуацию не оставила без внимания и сама Ксения Бородина. Телеведущая призналась, что ее сильно тревожат распространение видео и реакция пользователей на дочь-школьницу. Она заявила, что мир катится не туда.

Ксения подчеркнула, что не понимает такой жестокости: она считает, что ребенок 'имеет право мечтать'. В открытом обращении к Теоне звездная мама старается поддержать девочку и снять с нее чувство вины за озвученные мечты. Она заверила дочь, что все люди хотели бы иметь виллы на Мальдивах и ездить на красивых машинах.

Ксения Бородина воспитывает двух своих дочерей от разных браков в строгости. Она в меру балует их, но и требует немало. Теона и Маруся обязаны хорошо учиться и посещать дополнительные занятия.

Приучает Бородина своих наследниц и к труду. Теледива показывала, как заставляла Теону убираться в квартире, собирать мусор в специальный пакет.

