Страшная правда: в каком случае Артема Чекалина могут выпустить из тюрьмы раньше срока

В интервью журналистам он заявил, что защита не согласна с вердиктом и считает своего подзащитного невиновным. А также сделал неожиданное заявление о возможной отсрочке наказания.

По словам Гурова, российское законодательство предусматривает отсрочку отбывания наказания только для одиноких отцов. Если с бывшей супругой Артема, Валерией Чекалиной (Лерчек), которая сейчас борется с раком желудка четвертой стадии, что-то случится, ее экс-супруг может рассчитывать на смягчение приговора.

"Закон у нас предусматривает отсрочку для отцов только одиноких, поэтому в данном случае пока... Надеюсь, что таких оснований для предоставления отсрочки не будет", — заявил Гуров.

Адвокат подчеркнул, что желает Валерии скорейшего выздоровления.

"Я хочу пожелать большого здоровья Валерии, чтобы она как можно быстрее выздоровела", — добавил он.

Гуров еще раз подтвердил, что сторона защиты не согласна с приговором Гагаринского суда. Адвокаты настаивают на невиновности своего подзащитного и планируют обжаловать решение.

13 апреля Гагаринский суд Москвы вынес приговор Артему Чекалину, экс-супругу блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). Его признали виновным в незаконном переводе средств за рубеж на сумму свыше 250 миллионов рублей. Наказание — семь лет колонии общего режима и штраф 194 миллиона рублей. При этом прокурор изначально требовал для него 7,5 лет и штраф около 197 миллионов.

История семьи Чекалиных полна драматических поворотов. С октября 2024 года супруги находились под домашним арестом по обвинению в финансовых махинациях. За это время они успели официально развестись. Валерия родила четвертого ребенка — сына от нового возлюбленного, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини.

В марте 2026 года у Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами. Суд пошел навстречу: производство по ее делу приостановили, а саму женщину освободили из-под домашнего ареста, чтобы она могла проходить лечение. Сейчас Валерия находится в онкоцентре имени Блохина, где ей проводят химио- и лучевую терапию.

Перед тем как судья огласила приговор, Артем Чекалин успел сказать несколько слов. Он признался, что предупредил троих общих детей: возможно, он не вернется домой. Также бизнесмен заявил о своей невиновности.