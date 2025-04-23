Стояла рядом с сыном и вдовой отца: единственная дочь Зураба Церетели не проронила ни слезинки на прощании с ним

В Москве в Храме Христа Спасителя прошло отпевание покойного скульптора Зураба Церетели. На церемонии присутствовали сотни человек, пришедшие проститься с легендарным мастером, прожившим долгую и яркую жизнь.
У гроба покойного стояли единственная дочь Зураба Церетели, Елена, которой 66 лет, внук Зураба Церетели, Василий, и 45-ти летняя вдова Татьяна Кочемасова. Во время отпевания родные Зураба Церетели, включая дочку, ни проронили ни слезинки, вероятно, не желая демонстрировать свои эмоции публике.
Внук Зураба Церетели Василий (на фото второй слева), рядом — его мать и дочь скульптора Елена. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.org
Елена — единственная дочь Зураба Церетели, которая появилась на свет в 1959-м году в первом браке скульптора с Инессой Андроникашвили.
Кроме нее у скульптора есть две приемные дочери, Татьяна и Людмила. Он воспитывал их как родных, но официально не удочерял. Называл своим сыном Зураб Церетели и внука Василия, которого ему подарила дочь Елена.
Последние двадцать лет жизни Зурабу Церетели скрашивала молодая женщина, художница Татьяна Кочемасова, которая была его гражданской женой. 45-летняя Татьяна на церемонии прощания стояла рядом с дочкой и внуком Зураба Церетели.
Татьяна Кочемасова на прощании с Зурабом Церетели. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press
Известного скульптора Зураба Церетели не стало в ночь на 22 апреля. Он скончался в окружении своих близких от остановки сердца. Зурабу Церетели был 91 год.
Похоронен он будет в Тбилиси 27 апреля.