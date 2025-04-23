Стояла рядом с сыном и вдовой отца: единственная дочь Зураба Церетели не проронила ни слезинки на прощании с ним

Елена — единственная дочь Зураба Церетели, которая появилась на свет в 1959-м году в первом браке скульптора с Инессой Андроникашвили.

Кроме нее у скульптора есть две приемные дочери, Татьяна и Людмила. Он воспитывал их как родных, но официально не удочерял. Называл своим сыном Зураб Церетели и внука Василия, которого ему подарила дочь Елена.

Последние двадцать лет жизни Зурабу Церетели скрашивала молодая женщина, художница Татьяна Кочемасова, которая была его гражданской женой. 45-летняя Татьяна на церемонии прощания стояла рядом с дочкой и внуком Зураба Церетели.