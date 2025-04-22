Названа причина смерти 91-летнего Зураба Церетели

Зураб Церетели. Фото: Global Look Press

Причиной смерти 91-летнего скульптора Зураба Церетели стала остановка сердца

Во вторник, 22 апреля, стало известно о скоропостижной смерти скульптора Зураба Церетели. Он скончался на 92-м году жизни. Знакомые из окружения семьи маэстро утверждают, что Зураб Константинович умер около двух часов ночи, передает Telegram-канал Mash. Причиной стала остановка сердца.

Также есть информация, что Церетели скончался в своей квартире в окружении родственников. По данным Telegram-канала Shot, со ссылкой на родственников Зураба Константиновича, тот не имел каких-либо серьезных заболеваний и не жаловался на свое самочувствие. При этом близкие отмечают, что у скульптора в силу возраста были некоторые характерные проблемы, но едва ли их можно было считать критичными, учитывая, что Зурабу Церетели исполнился 91 год. Имелись проблемы у скульптора и с сердцем. Однако никаких серьезных жалоб у него в последние дни не было.

В ближайшее время семья Зураба Церетели сообщит информацию о том, где и когда пройдет церемония прощания с прославленным скульптором.

В связи с этими трагическими событиями, в Сети снова вспомнили нашумевшую историю, которая около четырех лет назад вызывала споры среди ценителей искусства. Речь идет об установке в Москве скульптуры «Большая глина №4» Урса Фишера. На тот момент артисты и искусствоведы раскритиковали памятник, сравнив его с человеческими отходами.

Та самая скульптура «Большая глина №4», которая вызвала у москвичей такой переполох. Фото: Global Look Press

Напомним, что 12-метровую скульптуру из алюминия установили на Болотной набережной. Инсталляция вызвала критические отзывы у граждан. Подшучивал над скульптурой и шоумен Максим Галкин*. «Это 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма!» - заявил юморист.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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