Названа причина смерти 91-летнего Зураба Церетели

Во вторник, 22 апреля, стало известно о скоропостижной смерти скульптора Зураба Церетели. Он скончался на 92-м году жизни. Знакомые из окружения семьи маэстро утверждают, что Зураб Константинович умер около двух часов ночи, передает Telegram-канал Mash . Причиной стала остановка сердца.

Также есть информация, что Церетели скончался в своей квартире в окружении родственников. По данным Telegram-канала Shot , со ссылкой на родственников Зураба Константиновича, тот не имел каких-либо серьезных заболеваний и не жаловался на свое самочувствие. При этом близкие отмечают, что у скульптора в силу возраста были некоторые характерные проблемы, но едва ли их можно было считать критичными, учитывая, что Зурабу Церетели исполнился 91 год. Имелись проблемы у скульптора и с сердцем. Однако никаких серьезных жалоб у него в последние дни не было.

В ближайшее время семья Зураба Церетели сообщит информацию о том, где и когда пройдет церемония прощания с прославленным скульптором.

В связи с этими трагическими событиями, в Сети снова вспомнили нашумевшую историю, которая около четырех лет назад вызывала споры среди ценителей искусства. Речь идет об установке в Москве скульптуры «Большая глина №4» Урса Фишера. На тот момент артисты и искусствоведы раскритиковали памятник, сравнив его с человеческими отходами.