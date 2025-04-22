Названа причина смерти 91-летнего Зураба Церетели

Во вторник, 22 апреля, стало известно о скоропостижной смерти скульптора Зураба Церетели. Он скончался на 92-м году жизни. Знакомые из окружения семьи маэстро утверждают, что Зураб Константинович умер около двух часов ночи, передает Telegram-канал
Также есть информация, что Церетели скончался в своей квартире в окружении родственников. По данным Telegram-канала
В ближайшее время семья Зураба Церетели сообщит информацию о том, где и когда пройдет церемония прощания с прославленным скульптором.
В связи с этими трагическими событиями, в Сети снова вспомнили нашумевшую историю, которая около четырех лет назад вызывала споры среди ценителей искусства. Речь идет об установке в Москве скульптуры «Большая глина №4» Урса Фишера. На тот момент артисты и искусствоведы раскритиковали памятник, сравнив его с человеческими отходами.
Та самая скульптура «Большая глина №4», которая вызвала у москвичей такой переполох. Фото: Global Look Press
Напомним, что 12-метровую скульптуру из алюминия установили на Болотной набережной. Инсталляция вызвала критические отзывы у граждан. Подшучивал над скульптурой и шоумен Максим Галкин*. «Это 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма!» - заявил юморист.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.